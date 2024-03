Despues di a celebra Dia Internacional di Hende Muhe, cu un conferencia na unda tabata tin discursonan interesante, expresando e deseo di tin mas hende muhe den liderazgo, Prome Minister ta na New York pa atende e di “68th Commision on the Status of Women” (CSW68) na Nacionnan Uni, na unda lo atende tur e temanan cu tin di haber cu e derecho y posicion di hende muhe, y con por fortifica esaki.



Hunto cu Prome Minister na e conferencia aki, tabata presente Prome Minister di Sint Maarten Silveria Jacobs y Vice Prome Minister di Corsou, Ruthmilda Larmonie-Cecilia, cu lo ta atediendo varios reunion durante dia. Riba e dia aki tambe, Prome Minister y e otro ministernan a haya e oportunidad di duna un “statement” den nomber di Reino, den e sala di Nacionnan Uni. Esaki sigur ta un orguyo grandi mirando cu presente tin un gran cantidad di hende.

Durante e reunion a atende cu e topico di violencia contra hende muhe, empoderamento economico di hende muhe, enseñansa pa e mucha muhenan, y salud. Prome Minister a expresa cu tur e reunionnan aki, ta yuda pa asina por finalisa e maneho di Gobierno, pa por sigui yuda tur ser femenino na Aruba, pa supera nan mes.



Vice Prome Minister di Corsou Ruthmilda Larmonie-CeciliaPa loke ta Vice Prome Minister Larmonie-Cecilia, tambe a indica e importancia di e reunionnan aki, mirando cu na Corsou su ministerio tambe a bin ta traha duro riba e pakete di violencia contra hende y mucha muhenan, y kico mester haci pa empodera nan, y pa kibra e barera na unda violencia y pobresa ta conecta.

Prome Minister di Sint Maarten Silveria Jacobs

Prome Minister Jacobs a expresa di ta un honor di por asisti na e CSW68 pa reuni riba e topico importantenan aki. Durante su declaracion, el a indica cu pa tin genero igual, mester tin hende homber den e proceso, y por mira cu tin un par di hende homber presente, representando e “small development states”. Tambe el a indica cu nan Gobierno, ta haciendo tur loke ta posibel pa evita cualkier inigualdad contra hende muhe, y pa como lider femenino, e tin influencianan positivo riba e hende y mucha muhenan.

El a indica cu violencia contra hende muhe tambe ta bisto na Sint Maarten, y cu nan ta bringando via diferente sistema educacional pa evita esaki di sigui pasa. Tambe, el a expresa cu e ta compromiso di Gobierno pa pone reglanan cu ta sigura oportunidad di practicanan specialmente pa e “single mothers” cu ta pasando den e situacionnan aki, y tambe sigura cu tur mucha ta haya e educacion necesario pa ta un miho version di nan mes.

“Tanten cu Dios duna mi bida y salud, mi lo sigui uza mi bos pa esnan cu mas tin mester. Durante e conferencia na Nacionnan Uni, mi tabata tin e honor di duna un discurso riba e posicion di hende muhe na Aruba, y e retonan cu nos ta enfrenta. Nos mester sigui stimula nos mucha muhenan y hende muhenan pa desaroya nan mes, pa por crea un miho balanse den mundo. Semper ta un honor pa representa mi pais, sigur na foronan internacional manera esaki”, Prome Minister a expresa.