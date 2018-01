Prome Minister a negocia cu Gobernador di Falcon sin informa Parlamento

Lider di fraccion di AVP den Parlamento, Sr. Marlon Sneek a mustra cu for di luna di December, gobierno di coalicion tabata den negociacion cu gobierno di Venezuela pa yega na un acuerdo di cooperacion y solucion pa e preocupacion cu pais bisiña tabata keha di dje.

Sinembargo te dia di awe, ningun hende a wordo informa di resultado di e reunionnan aki cu a ser sosteni entre “Gobernador del Estado Falcon y autoridad unica de la Zona Economica Especial den Paraguana, Sr. Victor Clark, Boluntario orientado por el Presidente Nicolas Maduro y Cancilleria Venezolano, y Presidente di Parlamento di Aruba, Juand Ady Thijssen.

Un publicacion den e corant Nuevo Dia a wordo informa cu a papia di un “Zona Economica Especial de Paraguana cual ta discuti pa asina atende cu e contrabanda di material sumamente delicado di Venezuela pa Aruba y entre otro ta mustra cu e reunion menciona, mester a crea e agenda di reunion pa un reunion cu lo a ser hiba cu Minister Presidente Evelyne Wever Croes, su Gabinete, ATA, Camara di Comercio y Banco Central.

“Sinembargo kico no a mira te cu awor, cu Minister Presidente Evelyne Wever Croes ainda no a bin Parlamento pa duna informacion riba e desaroyo aki y kico a wordo discuti y si a yega na un comprension y acuerdo, si e reunion a tuma luga of no y di con diripiente e cambio grandi di Presidente Maduro pa cu e medidanan contra Aruba, Corsou y Bonaire.

Aki un biaha mas nos por mira cu desde cu e gobierno di coalicion a wordo forma dos luna pasa, ningun solucion pa ningun problema a wordo presenta y no tin indicacion cu lo logra un solucion a corto plaso.

Parlamento mes no a wordo informa di contenido di e reunion aki cu a ser hiba tanto pa Prome Minister como Presidente di Parlamento a hiba cu e Gobernador di Falcon y riba e puntonan di importancia cu a ser discuti y lo wordo atendi den futuro.

Esaki ta otro muestra di e falta di seriedad caminda bon cla ta mira cu Presidente di Parlamento a atende un asunto den representacion di un gobierno cu e mes tin cu supervisa y controla den su funcion, mescos cu tur otro fraccion cu ta sostene e gobierno actual.

E falta di conocemento aki riba e tereno diplomatico aki no ta algo cu a sorprende nos ya cu riba tereno local mes e actual gobierno te ainda no a presenta solucion pa promesanan haci durante di campaña electoral, pero si ta sobresali den manda trahadonan cas lagando famianan sin entrada pa sigui dilanti,” Parlamentario Marlon Sneek ta mustra.

