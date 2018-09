Prome Minister a keda ‘poeslief’ pa cu castigo abao di asesinato di muchanan

Durante conferencia di partido AVP, parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras a trece padilanti cu minister Presidente Evelyn Wever-Croes a keda poeslief ora ela elabora encuanto di e sentencia di huez rond di e caso pa maltrato y asesinato di e dos muchanan menor di edad. Wyatt-Ras ta haya alavez cu minister Glenbert Croes a keda muisstil.

Esaki no ta e promer biaha paso ora cu 2 abusador di mucha a ser laga den libertad dor di minister Bikker, promer cu nan a cumpli cu nan sentencia total, tambe e ministernan aki tabatin reaccion semehante. Envez cu bin cu algo concreto e Minister Presidente a reacciona haciendo un apelacion na e moral di nos pueblo pa raporta ora nan mira un acto cu no ta permisibel. Esaki ta contrario na ora e tabata Parlamentario cu e tabata papia cu mester tin castigonan mas halto y e tabata marcha pa mustra descontento. Hasta ela bisa cu e por agrega djies un par di regel na e ley existente pa camb’e pa hisa castigo pa proteha muchanan ora di abuso. Awor cu e ta den e posicion cu e por haci algo mas liher, envez di actua e ta pidi pueblo pa raporta na instancianan. Mientrastanto e minister di Asuntonan Social ta keto keto sin a duna niun reaccion ni a bin cu nada concreto. A ser treci dilanti durante tratamento di e caso cu e mama tin un “battered woman syndrome”. Esta e tin e syndome di hende muher maltrata. Den e caso aki pa preveni recidieve of repiticion ta na su lugar guia. Na otro pais ta ofrese yudansa como alternativa na castigo. Dor cu minister a uza e caso aki pa anuncia cu tin crisis social lo tabata di spera cu e lo bai ofrese yudansa pa e mama y famia pa prevencion den futuro. Sinembargo minister a keda muisstil. Lamentablemente te ainda e plan di crisis cu minister a anuncia y haci fanfaria cun’e no ta ser ehecuta. Wyatt-Ras a spera algo mas concreto for di e minister.

E parlamentario ta spera cu ambos minister recapacita y haci algo paso hopi nan a papia y nada no a ser haci. Tanto a priminti ora ta den oposicion awor ni fu ni fa.

