Prome Minister Evelyn Wever – Croes a participa na un panel cu entre otro Malala Yousafzai riba e topico: “Call to action to advance gender equality and girls and women’s empowerment in and through education”, den cual a trata e tema tambe “leaving no one behind”. Prome Minister a trece dilanti tur locual cu Aruba ta haciendo riba e tereno di igualdad di genero y inclusividad.

Manera cu a anuncia anteriormente, e siman aki Prome Minister ta na New York pa atende Asamblea General di Nacionnan Uni. Den cuadro di esaki tin diferente encuentro di interes pa cada pais pa cual Prome Minister Wever – Croes ta informa di locual Aruba ta haciendo den cuadro di educacion durante di e “Transforming Education Summit 2022”.

Primeramente Prome Minister a duna un splicacion breve di con Aruba a atende cu cu enseñansa durante e pandemia Covid-19. Aruba a mantene scolnan cera solamente pa tres luna y despues a habri esakinan bek. Motibo tras di esaki ta pasobra a realisa cu hende muhe, personanan di edad y muchanan, tabata esunnan desproporcionalmente mas afecta door di e pandemia.

Pa locual ta igualdad di genero den educacion na Aruba, Prome Minister a comparti algun data. Na Aruba e cifra di mucha muhe y mucha homber cu por lesa y scirbi ta casi igual. Mas o menos 97% di e grupo di persona 15 aña bay ariba ta considera ‘literate’ y no tin mucho diferencia entre muhe of homber den esaki.

Mientras cu Aruba ta haci enfuerso pa elimina e espacio cu tin entre diferente genero den educacion, a tuma nota cu tin mas hende muhe ta registra na scol secundario y universidad. Hende muhe tin dos biaha mas chens pa sigui educacion avansa. E porcentahe di hende muhe cu a sigui studia despues di educacion secundario tabata 21% na 2016, compara cu hende homber cu ta 11%.

Sinembargo ta tuma nota si cu tin diferencia ora cu mira estudionan STEM, caminda cu ta solamente un fraccion di hende muhe ta participa na e tipo di estudio aki.

Como un iniciativa pa adresa esaki, Aruba a lansa e “STEM the GAP Project” a traves di e Supernova, pa por crea mas interes/ encurasha mas mucha muhe pa sigui educacion den rumbo di STEM.

Prome Minister Wever – Croes a sigui bisa cu e situacion aki no ta asina na Aruba so. Globalmente mas hende muhe ta sigui educacion avansa compara cu hende homber. Pues e ‘perdida di interes aki’ aki, ta un preocupacion rond mundo. Den cuadro di esaki ta importante pa mira kico e posibel origen di esaki ta. Normanan y expectativanan di cierto genero, tambe ta impacta mucha homber, nan motivacion y deseo pa studia na diferente forma, Prome Minister a remarca.

Na Aruba, e plan nacional di educacion ta basa riba e meta di desaroyo sostenibel number 4 (SDG 4), cual ta alinea cu e principionan di igualdad. Banda di esaki recientemente a finalisa e prome “Nacional Gender Policy” cu e obhetivo pa adresa desigualdad di genero y pa percura pa acceso na educacion di calidad pa un y tur.

Den cuadro di esaki e ta importante pa enfoca pa mucha hombernan no wordo exclui ora cu ta bin cu esfuersonan di igualdad di genero y mescos ta conta pa mucha muhe. Contrario na esaki, educacion cu ta basa riba igualdad ta beneficia mucha muhe, mucha homber y sociedad.

Terminando Prome Minister a bisa: “Si percura pa mihor educacion y un sociedad mas husto, mas un pais lo prospera. Na Aruba nos ta comprometi na esaki y ta spera di por siña for di otronan y traha hunto pa logra cambionan necesario. Esaki ta algo cu como lider nos ta debe na futuro generacionnan. Manera cu a menciona, mucha muhenan ta den e grupo di esnan cu a wordo mas afecta durante Covid-19, y si no tene cuenta cu esaki awo durante recuperacion, ta riesga perde tur locual cu hende muhe a lucha pe y a logra.”