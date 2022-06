Prome Minister Evelyn Wever – Croes a forma parti di e evento ‘Raising Princesses’ Into Queens cu a tuma luga diasabra mainta na Filomena College. Un programa organisa door di Kiwanis Club of San Nicolas cu e meta pa empodera muchanan muhe hoben pa logra nan potencial y converti nan mes den un Reina.

Prome Minister Wever – Croes a expresa cu e tabata un honor pa asisti e evento y a gradici Kiwanis Club of San Nicolas pa e oportunidad ricibi pa dirigi palabra na e grupo di 69 mucha muhe hoben. Prome Minister a conta nan un tiki di su mes y tambe a haci uzo di e oportunidad pa empodera nan pa nan por ta exitoso.

“Nos sa cu tur mucha muhe ta prinses caba y ohala nos por duna nan e habilidad y hermantnan cu nan mester pa di berdad nan converti nan mes den reina. No reina di beyesa so, sino mas bien reina den realisa nan propio potencial y deseo. E ta importante pa cada hoben fiha nan meta den bida y ta consciente cu cosnan por pasa y meta por cambia, pero importante no ta con bo a cay sino con bo a lanta bek cu e mesun animo pa sigui bay dilanti,” Prome Minister Wever – Croes a expresa. .

Premier Wever – Croes a termina felicitando Kiwanis Club of San Nicolas y Filomena College cu e bunita iniciativa expresando cu sigur esaki ta algo cu mester aplica generalmente den henter Aruba.