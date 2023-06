Siman pasa diahuebs, a tuma luga e di tres seccion di Conferencia di Prensa Hubenil 2023, Periodista pa un Dia. E biaha aki, e periodista invita ta señora Alejandra Forero di TeleAruba. Desde 2011, Alejandra ta forma parti di nos comunidad y a traha pa radio y television local. Actualmente, Alejandra ta traha na nos planta di Television Nacional TeleAruba den su programa Primera Plana con Alejandra Forero, como periodista y presentadora.



Señora Alejandra pa cuminsa, a felicita Gobierno y Prome Minister Evelyn Wever-Croes pa e programa interesante y importante, ‘Periodista pa un Dia’. Esaki, Alejandra a remarca, ta habri espacio tanto pa nos muchanan siña mas di e trabou di periodismo como e trabou di Gobierno y den e caso aki tambe, e trabou di Prome Minister.

Manera e 6 muchanan, Alejandra a haya e oportunidad pa dirigi su mes na Prome Minister remarcando cu, door cu Aruba tin su prome Prome Minister femenino den historia di Aruba, esaki sigur ta algo cu ta podera y incentiva muchanan muhe, y ta inspira nan pa nan tambe desea di bira e ‘MinPres’ di nos pais.



Prome Minister a gradici Alejandra pa su palabranan y a expresa cu ta cu gran honor e ta ocupa e funcion di ta e Prome Minister di nos pais y tin e speransa di ta inspira tur hende muhe riba nos pais, muchanan chikito te adultonan, cu kico cu nan propone nan mes, nan por logra. “No laga niun hende bisa bo cu bo no por logra pasobra bo ta un hende muhe of un mucha muhe. Ami ta kere den e balansa. Mi ta kere cu e hende muhenan tin mester di hende homber pa engrandece nos pais mescos cu e hende homber mester di e hende muhe pa haci nos pais mas fuerte. Hunto nos mester logr’e. Pero no tin nada cu nos no por logra simplemente pasobra nos ta hende muhe”, Prome Minsiter a remarca.

Esaki, Prome Minister a enfatisa, ta conta pa tur cos, den estudio, trabou y tur otro situacionnan dificil of facil. “Mi ta spera cu realmente mi por inspira hende muhe y muchanan muhe den esaki. E funcion ta bin cu su responsabilidadnan y como hende muhe, mester percura pa tur cos bay bon pa niun hende bisa cu hende muhe no por haci e trabou aki”, Prome Minsiter a enfatisa.