Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba diahuebs mainta, 2 di mei, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a presenta e Relato Anual 2023 di su ministerio di Asuntonan General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infrastructura y Planificacion Teritorial.

Na inicio di e conferencia Prome Minister a elabora riba e prome capitulo di e relato cual ta di Asuntonan General (Algemene Zaken). E mandatario a menciona cu e capitulo aki ta casi mita di ful e relato y aki en corto e ta informa riba cada paragraf di capitulo 1, Algemene Zaken:

Analisis di e acuerdo di Gobernacion, Reformanan y Landspakket:

E relato ta indica con leu ta cu e ehecucion di e puntonan aki den e ministerio.

Relacion den Reino y Relacion Exterior:

Esaki ta un parti hopi importante di e ministerio y entre otro ta informa riba reunionnan y encuentronan.

SDG Commissie (Sustainable Development Goals):

Akiden tin e Gender Stuurgroep pa Igualdad di Genero y aki ta splica kico tur a haci specialmente pa loke ta trata e comision cu a institui contra abuso di hende muhe.

Seguridad Nacional/Staatsveiligheid:

Informacion cybersecurity y veiligheidsdienst entre otro.

Veiligheidshuis:

Esaki ta un plataforma unda diferente departamento y instituto ta bin hunto pa trata e temanan y problematicanan social mas severo unda tin dobel of tripel complicacion.

Calamidadnan:

Crisis Management Office (CMO)

Crisis Migratorio di Venezuela y e impacto riba Aruba

Ombudsman:

Tin un comision independiente trahando pa recruta e ombudsman. Esaki lo keda cla pronto y lo manda e 3 nombernan pa Parlamento tuma e decision.

Bijzondere Commissies:

Commissie Versterking Democratisch Bestel;

Pa fortifica nos fundeshi democratico. Desde cu Gabinete Wever-Croes a sinta a cuminsa traha pa independisa e colegionan halto di estado; Algemene Rekenkamer, Raad van Advies y Parlamento. Independisando esakinan ta sigura checks and balances y niun gobierno den futuro por kibra nan of stroba nan. Ya a logra e independisacion di Raad van Advies y den e relato ta detaya con leu ta cu Algemene Rekenkamer y Parlamento.

ActieComité Hondenverordening;

A wordo institui na aña 2019 pa Minister President Evelyn Wever-Croes. Entre otro a bin campañanan di sterilisacion y conscientisacion pa doñonan di cacho



Comision Inclusion;Comision di inclusion di personannan cu necesidad especialComision Amenities;

Ta trahando riba mantencion y renobacion di nos Patrimonionan Historico, Natural y Cultural.

Kosten Bureau Minister President:

Aki e relato anual ta duna splicacion di tur loke ta e gastonan di salarionan y cantidad di trahadonan den e ministerio di Asuntonan General. Ta menciona cu na 2017, cu ta e ultimo aña di Gabinete Eman, Mike Eman tawatin den su ministerio un total di 147 persona riba payroll, sumando 11.323.300fl na salario. Prome Minister actual na aña 2023 tawatin solamente 23 empleado den su ministerio pa un total di 2.521.184fl na gasto di salario, reflehando e diferencia di -8.8fl miyon compara cu Eman.

Capitulo 1, di e relato anual ta finalisa cu un splicacion amplio di e “dienstreizen” mustrando detayadamente cada biahe di trabou cu ministerio di Asunto General a haci den exterior.

Pa por lesa y download e Relato Anual 2023 por bishita e Plataforma di Facebook di Gabinete Wever-Croes. Tambe por via pagina online di BUVO of via e link: