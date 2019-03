Prome Minister a duna presentacion di avancenan den area di innovacion na Aruba

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, despues di un biahe hopi fructifero na Nacionnan Uni unda el a participa na varios reunionnan y tawata orador na e di 63 conferencia di “Commission on the Status of Women”, diahuebs 14 di maart e ta na Corsou participando na e conferencia Road to the Global Entrepreneurship Summit 2019 (GES). E conferencia aki lo forma un parti essential den e preparacion pa e di 9 Global Entrepreneurship Summit 2019 cu lo tuma luga den luna di Juni na Den Haag, Hulanda.

President Barrack Obama di Merca a inicicia E Global Entrepreneurship Summit. GES a yega di tuma luga na Dubai, Silicon Valley, Marrakech, Kuala Lumpur y e aña aki pa prome biaha lo tuma luga na Hulanda.

E conferencia aki ta trece stakeholdernan esencial hunto di sector priva y publico pa bin cu solucionnan y stimula innovacion riba nivel mundial. Road to GES2019 na Corsou lo ta un antesala na e GES2019 y nos como paisnan den Reino Hulandes lo por tin beneficionan grandi tumando parti di un conferencia riba e nivel aki.

“Aruba a forma parti di e conferencia regional aki y mi persona riba invitacion di Prome Minister Eugene Rugenaath a duna un presentacion y a forma parti di e panel pa nos comparti nos experiencianan den e area di innovacion. Innovacion ta un di e prioridadnan grandi di nos gobernacion cu enfoke riba e ser humano. Conferencianan manera GES2019 ta duna nos como isla oportunidad pa siña di otro paisnan y tambe brinda oportunidad pa nos showcase Aruba como un isla innovativo y crea contactonan nobo den reino pa stimula mas entrepreneurship na Aruba y colaboracion entre e islanan pa cu esaki”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

