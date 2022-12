Diamars mainta Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu director di Centraal Accountants Dienst (CAD) sr. Pang y director di Departamento di Recurso Humano (DRH) sr Wernet tabata den Parlamento pa trata e tema di Arubahuis. Prome Minister a splica cu na momento cu su persona a wordo notifica di un posibel caso di kiebro di integridad na Arubahuis, a pidi CAD pa cuminsa cu un investigacion administrativo y financiero. E investigacion aki a cuminsa 1aña pasa y na momento cu a finalisa esaki, DRH a sigui cu e investigacion disciplinario cu recientemente a keda cla. Unabes cu gobierno a finalisa e investigacion aki, a pasa e dossier den man di Ministerio Publico (OM) cu lo tuma e caso over pa evaluacion penal.

Tabata na varios ocasion cu Parlamento a haci pregunta relaciona cu e caso aki na unda cu Prome Minister a indica varios biaha di no por duna informacion adelanta pa no stroba e investigacion, y a priminti cu na momento cu e investigacion keda cla, e lo yega Parlamento pa duna informacion. Esaki ta exactamente loke a tuma luga. Prome Minister a splica cu tin hopi informacion cu ta cay bou privacidad di un persona pero cu tur informacion cu ley ta permiti duna, su persona a duna Parlamento

Parlamento tabata hopi critico durante e reunion y a haci hopi pregunta relaciona cu e caso. Prome Minister a expresa cu e ta contento cu e gobierno aki cu ta para pa integridad por a brinda Parlamento e informacion necesario y duna espacio pa nan haci nan preguntanan.

Un situacion sigur unico compara cu tempo cu e tabata den Parlamento na unda cu pa 8 aña largo a pidi pa haya informacion di caso Ibis y Avestrus y nunca a haya e informacio aki.

Banda di esaki, Prome Minister a wordo acusa na varios occasion den Parlamento door di oposicion di ta a el a wordo acusa di ta cubri informacion pa proteha posibel personanan envolvi. Otronan miembronan di oposicion a te hasta declara cu Premier Evelyn Wever-Croes mester baha como Prome Minister.

“Hecho ta cu mi a sinta eynan y mi a duna cara. Mi a carga mi responsabilidad como Prome Minister y ma splica kico mi a haci. Na momento cu gobierno a haya informacion cu tin kiebro di integridad, gobierno no a sconde ni brase manera oposicion a haci cu caso Ibis y Avestruz sino a cuminsa cu investigacion. Na momento cu e investigacion a termina, gobierno no a sconde ni brase ni pidi hende pa no condena e persona te ora corte dicta culpabilidad. Gobierno a cana e caminda cu mester a cana y cada ken ta carga su responsabilidad. Esaki ta e diferencia grandi entre nos y nan.” Prome Minister e expresa.

MENSAHE PA OPOSICION

Concluyendo, Prome Minister a bisa cu “No ta desconoci cu e deseo di oposicion ta pa mi persona baha como Prome Minister, pero oposicion mester admiti cu esaki ta prome biaha cu Parlamento ta wordo trata cu respet na unda a duna nan informacion y e oportunidad pa trece tur nan puntonan dilanti. Nan kier pa mi baha, mi a sali vote getter den e ultimo elecion, mi ta sirbi e pueblo di Aruba cu alma y curpa dia den dia afo. E dia lo yega cu mi lo baha, pero ta pueblo ta dicidi esey, no oposicion.