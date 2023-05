Prome Minister Evelyn Wever – Croes conhuntamente cu Minister di Husticia y Asuntonan Social Rocco Tjon y su ekipo di profesionalnan tabata presente na Stichting Hunto na Dakota pa mira e proyecto cu ta andando y con e trabounan ta avansando.

Pa Gabinete Wever – Croes salud mental ta un prioridad, sinembargo e vision no por wordo realisa si no tin esnan den e veld pa ehecuta esaki. Na e ocasion di bishita cu Prome Minister a haci conhuntamente cu Minister Tjon, tabatin e oportunidad pa comparti cu tur e empleadonan di e stichting. Por a scucha for di nan, con e centro aki lo yudanan den nan trabou y yuda combati problemanan di salud mental na Aruba, cual ta emocionante, Prome Minister a expresa.

E intencion di e centro ta, pa brinda ayudo pa loke ta salud mental cerca muchanan, hobennan y adultonan. E idea ta pa asina un hende tin mester di ayudo, e ta acudi na e centro y e ta haya e ayudo lihe sin cu e mester warda simannan largo. Un aspecto interesante di e centro ta cu lo bay tin un auditorium unda cu scolnan por bay eynan duna charla, curso y training pa asina contribui na pone e tema di salud mental halto riba agenda di tur hende, tanto den educacion como tambe den hogarnan.

“Aruba ta den recuperacion, economia ta recuperando, turismo ta recuperando pero a keda cu hopi problema despues di pandemia y un di nan ta problema di salud mental riba nos pais cu a bira mas grandi. Nos como gobierno no a sinta un banda y keha, nos a lora manga y traha y ta sumamente contento di mira e concepto aki kedando cla,” Prome Minister a expresa.

Pa conclui, Prome Minister Wever – Croes a gradici Minister Tjon cu tabatin e vision y determinacion conhuntamente cu su ekipo y demas profesionalnan den e veld, pa traha duro pa bin cu solucion pa e problema serio aki cu tin na Aruba.