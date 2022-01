En conexion cu dia di Betico, diabierna mainta Prome Minister Evelyn Wever-Croes a bishita St. Paulus San Nicolas na unda e la wordo ricibi di un manera hopi special. Prome Minister a expresa e alegria den su curason na momento cu e bandera a bay halto, e himno a resona y tur e muchanan tabata para cu man na nan curason. Durante su bishita, Prome Minister a comparti hopi informacion di e historia di bida y trabou di Betico Croes. El a splica e muchanan e nificacion di union y cu ta danki na Betico y un pueblo uni, Aruba a logra su Status Aparte. El a sigui splica tambe riba e bunitesa di yuda otro. Cu na momento cu bo wak un hende tristo of den necesidad, pa tuma e iniciativa pa yuda e persona pasobra ta asina so nos por logra hopi cosnan bunita pa Aruba. “Mi kier pidi cada un di boso pa haci boso best mas cu bo por haci, den kico cu bo haci, na scol, den deporte, den tur loke bo haci. Zorg pa semper bo hacie miho cu ta posibel. E ora bo ta carga Betico den bo curason y asina bo tambe ta yuda Aruba.” Prome Minister a expresa na e muchanan di St.Paulus School.

Comments

comments