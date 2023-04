Prome Minister a inicia diaranson mainta na Eagle Beach cu e actividad Beach Clean up di Bucuti & Tara hunto cu AAA y alumnonan di Mon Plaisir

Basis School y turista. Na e ocasion Prome Minister a hiba palabra reflexionando riba e tempo dificil cu a pasa aden den periodo di pandemia y con bendiciona Aruba ta awe danki na resistencia di cada ciudadano.

E pandemia a dal Aruba hopi duro y manera cu ta conoci, na cierto momento Prome Minister a tuma e decision pa cera frontera. Esaki Premier Wever – Croes a describi como un di e decisionnan di mas dificil cu e mester a tuma durante su gobernacion. E pandemia no a bin cu instruccion of notificacion, pues na prome instante no tabata sa kico pa spera, con largo e lo dura y kico pa haci. Ademas, Aruba ya tabatin varios reto existente cual tabata atendiendo cu n’e. Sinembargo, unabes cu a cera frontera, inmediatamente a cuminsa traha riba e reapertura di frontera y pa por yama bon bini un bes mas na bishitantenan.

Prome Minister a expresa tambe cu awor ora cu wak bek ta mira cu e tabata un periodo cu basta reto, pero e forma con e comunidad di Aruba a bin hunto y demostra resistencia, ta mustra e amor cu tin pa Aruba. ‘Pa mira turista y bishitantenan cu a bolbe bek y ta yuda reconstrui Aruba despues di e pandemia, tambe ta un señal di Amor pa Aruba, cual mi ta orguyoso di dje’, Prome Minister a termina bisando.