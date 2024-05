Diahuebs atardi 16 di mei, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a asisti na e apertura di e Centro Comunitario di HIAS na Engelandstraat.



HIAS ta un Organisacion No Gubernamental (NGO) internacional y ta estableci na Aruba ya pa 6 aña. E ta brinda servicionan vital na refugiadonan y solicitantenan di asilo rond di mundo y ta boga pa nan derechonan fundamental pa asina nan por reconstrui nan bida.Na Aruba e organisacion aki a cuminsa yudando esnan cu ta bin di otro pais cu mester asistencia pero ya awendia e ta un organisacion cu ta yuda tur hende vulnerabel na Aruba. Desde cu nan ta opera na Aruba, e organisacion a duna asistencia na mas di 4000 persona, mayoria di otro pais pero tambe na un grupo local chikito.Prome Minister ta remarca cu Gobierno a credita e presencia di HIAS desde 6 aña pasa y desde e momento ey e colaboracion y cooperacion entre HIAS y Gobierno di Aruba ta hopi bon y e organisacion ta duna asistencia den areanan cu Gobierno no tin acceso directo.“Mi ta felicita HIAS, mi ta felicita e director señor Francesco Volpi, e staff y personal y mi ta gradici nan pa e trabou grandi cu nan ta haci. Mi kier gradici tambe nos Keten-Manager di Venezuela, señora Gina Lopez-Gnecco cu ta e persona apunta pa nos Gobierno como e liaison entre Gobierno y organisacionnan manera HIAS cu ta haciendo un trabou fantastico. Pabien HIAS y ohala na e centro nobo aki por sigui toca bida di hopi hende y drecha calidad di bida di esnan mas vulnerabel den nos comunidad”, Prome Minister a expresa.Pa cualkier asistencia por yama e hotline di HIAS: 730-7770, https://www.facebook.com/hiasaruba of email: [email protected]