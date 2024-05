Dialuna atardi 20 di mei a tuma luga e apertura di e Monumento Maria Convent unda ta situa e Facultad di Sustainable Island Solutions through Science, Technology and Mathematics (SISSTEM) di Universidad di Aruba.



Prome Minister Evelyn Wever-Croes durante e apertura a splica un poco di e edificio aki. E edificio a ser construi na aña 1920 como convento pa e soeurnan Dominicanessen di Voorschoten cu a muda di Hulanda pa Aruba. Na aña 1946 e prome piedra pa e Kapel di e convento a wordo poni y den añanan 50 tawatin mas o menos 23 soeur bibando den e convento aki. E convento a wordo cera den añanan 80 y a wordo pasa pa Gobierno di Aruba.E edificio a wordo bandona hopi aña pasa y awo a wordo totalmente restaura den su gloria original na un forma hopi bunita. E mandatario ta remarca cu si bo no conoce bo historia bo no por tin un futuro y cu e restauracion di e edificio aki bo por weita con nos ta duna balor na partinan importante di nos historia pero con esey tambe tin rol den nos futuro pasobra aki na e facultad di SISSTEM, e hobennan ta bin busca e conocemento riba e area di tecnologia cua ta e trabounan di futuro.E Facultad di Tecnologia di UA ta existi 5 aña caba y el a prueba di ta exitoso ya cu tin varios graduado caba y por remarca cu e prome graduado tawata un studiante femenino. Otro echo resaltante ta cu otro siman ta bay tin un studiante cu lo keda cla cu su PhD, cu ta e nivel academico di mas halto cu por logra cu ta algo hopi grandi. E facultad aki tambe ta trece studiantenan di exterior, asina exportando conocemento cua ta e Economia di Conocemento cu sigur ta di importancia pa Aruba. Tambe pronto e edificio di e facultad aki ta bay tin su propio laboratorio cu ta bay ta un di e joyanan den Caribe.“Pabien Aruba, pabien na Universidad di Aruba. Ta bon pa bisa cu no ta Gobierno a inverti den e proyecto aki, esaki ta e 13.6 miyon cu Aruba a haya di Union Europeo pa e proyecto aki. Manera cu e Embahador di Union Europeo a declara den su discurso cu ainda no ta cla ya cu awo ta bay cuminsa inverti e otro 14 miyon cu Aruba a haya, den e E-Government, y mi ta sigur cu esey tambe ta bay ta un joya di proyecto”, Prome Minister a expresa.