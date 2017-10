Prome medaya pa Aruba den e Weganan Suramericano Hubenil Santiago 2017

E delegacion di Aruba a apoya den forma patriotico e final di Judo di e atleta Sophia Petrocchi contra di Brazil den e Weganan Suramericano Hubenil SANTIAGO 2017 cu ta tumando luga na Chile. Mesora ora a bira conoci cu Sophia lo bringa pa e medaya di Oro den e categoria 52kg, tur hende tabata pendiente y no kier a perde e combate aki. E atleta Petrocchi a inicia su combatenan na Santiago prome contra di Panama unda e la gana esaki riba punto. Despues Sophia a haya un bye pa despues enfrenta e contrincante di cas esta Chile. Mester bisa cu aki e Chilena ta bay ariba pero Sophia ta bini bon bek y finalisa e combate cu un ippon cual ta e punto ganado. Asina Sophia ta pasa pa e gran final contra di e fuerte contrincante di Brazil.

Den e final aki cu a bay ta Goldenpoint (esun score prome ta gana) unda Sophia y e Brasilero no kier a entrega e pelea. Toch na ultimo e atleta di Brasil ta anota cu un Wazari cual hopi a cuestiona e momento ey mirando cu Sophia a mishi cu full su man prome riba e mat y despues cu su curpa. Pero e no a wordo honra y e punto di Oro a bay pa e Brasilero caminda e ta gana su medaya di Oro lagando Sophia cu e medaya di Plata.

Mas cu claro e delegacion completo a celebra e medaya di Plata di e atleta Arubano Petrocchi na grandi. Un berdadero hazaƱa mirando cu Sophia a laga atras Chile, Venezuela y Ecuador su tras sin conta lo demas cu tambe a competi den su categoria

Pabien Sophia, coach Fiderd Vis, e federacion di Judo y Aruba completo cu e logro aki