Prome luna di Qredits tabata hopi varia

Stichting Qredits no ta non-profit, pero tin cu cubri gasto. Tin un interes cual ta 8.75% cual ta basta competitivo riba mercado. Ta financia entre 1 te cu 10 aña ta dependiendo di ki inversion ta, kico ta wak den cashflow den e negoshi of prognose di e cashflow. E ora ta calcula kico e termino ta bay ta.

Oliver Vieira, director di Qredits, a splica cu e prome luna tabata hopi varia. Si tabata tin un focus den cierto areanan, ta wak cu tin hopi actividad den parti di hendenan cu ta haci construccion, y tambe ta haya hopi interes den casonan alternativo, esta hendenan cu tin operacionnan pa healthier foods, etc. Y tambe importacion of den benta diario. Eseynan ta loke ta remarca riba dje. Tin cu bisa cu e ta hopi varia.

Un banco si ta bay fia placa pa negoshi, mester tin algo. Tereno, bo mester tin un NV of un hende mester un garantia para bo tras, pa e ora nan por fiabo placa pa negoshi. Sino ta dunabo un personal te 35 mil. Segun Vieira, un di e cosnan cu ta diferencia riba mercado sigur cu ta hunga un rol ta e parti cu nan no ta exigi un harde dekking, cual ta un hipoteca. Esey pa hopi hende ta un knelpunt. Si tin otro maneranan con ta sigura e debe. E otro parti cu ta mas importante cu ta diferencia aden, ta tuma un tiki mas riba e aspecto social, pa mira e hende su situacion, ban wak kico ta pasando y pa mira kico ta make sense cual financiamento e por haya pa e por ta exitoso. E maximo awor aki ta 50 mil.

Si ta mira cu ta te 20 mil por fia e comerciante, ta te ey e ta haya. Segun Vieira, nan ta tuma kico e cliente kier. Ta purba kico su peticion ta, ta analis’e, ta make sense for di dje y despues di esey ta duna recomendacion. Esey ta sigui cu un combersacion cu e cliente pa wak si ta mesun liña, sea cu ta suma, of termino, e ora ta sigui bay p’adilanti.

Den un otro banda tin hopi mercado habri ainda cu por wordo desaroya. Locual ta interesante pa haya ta precies unda bo por pone nan tur dos traha hunto. Caminda cu bo ta haya cu ta bin cu algo nobo pa opera, pero cu e ta apela na un grupo suficiente grandi cu e por duna e negoshi bida.

Tur dia esey ta loke nan ta purba di haya.

Actualmente nan ta situa na MFA Noord. Nan ta na di dos piso y por tuma contacto cu nan via di nan website. Eyriba tin tur informacion. Nan ta riba facebook hopi activo mes. Por manda mensahe, por yama nan. Tur nan dato ta poni ariba. Por click riba e website cu ta destina pa Aruba. E ta yama na e oficina of yama na e celularnan. Ta purba di ta hopi accesibel.

Pa loke ta e costonan pa yuda habri un negoshi, ta depende con e cliente mes ta dicidi pa planifik’e, pero por incorpora cierto di e gastonan acerca. Por ehempel si logra yega na fia, ta kit’e for di e suma cu ta fia.