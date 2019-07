Prome Iron Ride 2019 “Ban Scol Bek”lo ta dia 4 di augustus

E aña aki Iron Order lo tabata kier a haci un ride pa muchanan cu ta pasando den situacionnan financiero poco dificil. Pa esaki a acerca diferente instancia, diferente companianan den comunidad. Y lo haci e gesto aki e aña aki na Colegio Santa Famia.

Sr. Jairo Dania, na nomber di Iron Order y Colegio Santa Famia na tur comerciante, compania y personanan cu di un of otro manera a haci e ride aki posibel.

A enfatiza cu Iron Ride no a spera cu e feedback ta asina grandi, nan lo tabata kier a tene mas chikito. Pa registra no ta pidi nada, pero na final ta bay rifa diferente premionan atractivo. E ride no ta bay ta largo y a haci’e di tal manera cu tur coredor por keda hunto.

Por ultimo, Sr. Dania a bisa “ban tin un safe ride y tur hende por disfruta di dje”.

Vice presidente di e organisacion, Vladimir de Cuba, a bisa cu esaki ta nan prome ride anual y nan a haci un sondeo. Loke a resalta ta cu tin hopi mucha na scol tin cierto necesidadnan. A base di esey a combersa cu e director di Colegio Santa Famia, Sr. Siegrid Kelly, y asina tambe opta pa regala algun mucha di e scol un tas cu tur articulonan basico pa nan por cuminsa e aña escolar nobo. Tambe nan lo haya un voucher pa asina haya un set di uniform.

El a laga sa cu Iron Order ta un club di motociclista cu tin 4 aña di existencia. Ta un club internacional na varios pais tur parti di mundo.

“Como parti di nos organizacion como Iron Order ta un deber di nos pa organiza un evento caritativo y duna bek na pueblo. Esey ta encera e parti aki cu nos ta organiza e ride aki mas oficial e aña aki pa duna e muchanan e gesto pa nan por start scol”, de Cuba a manifesta.

E ride lo ta dia 4 di Augustus. Lo topa 3:45 pm y lo sali 4:30 pm for di Urataka Center direccion rotonde di Macuarima pa yega na e cruzada di 88 food Market pa bay direccion rotonde di ex Drive In. Lo dal un keiro den Savaneta, Brazil y rond di 5:30 lo para na Colegio Santa Famia unda lo haci entrega di e tas di scol na e muchanan.

