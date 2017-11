Prome gobierno di coalicion despues di 16 aña ta un hecho

CONFIABEL

Despues di un periodo di formacion relativamente corto, e prome gobierno di coalicion despues di 16 aña ta un echo. Nunca antes e circuito di rumor durante formacion tawata asina intensivo. Pero no solamente e posibilidadnan extenso di medio di comunicacion tawata motibo di esaki. Tambe e aparente complehidad pa forma un coalicion lo mas amplio posibel cu partido y persona cu color y historia bastante diferente, a hunga un papel importante.

Formacion concreto di gobierno

E metodo cu a uza pa na prome luga firma un intencion di cooperacion sigui pa un acuerdo di gobernacion a mustra madurez. Despues a bin e parti sensitivo di reparticion di ministerio y e escogencia di ministro cu entre otro lo keda determina parcialmente pa screening di esunnan concerni. Pa hopi e resultado final tawata un sorpresa. Asina un candidato-minister cu antes a considera no-ministeriabel pa motibo di un gran cantidad di acto dudoso, a pasa ‘e test’ contra tur expectativa. Igualmente den parti di comunidad tawatin duda contra un otro candidato, basa riba ‘echo’ real of ficticio. Den caso cu esunnan concerni percura pa scandal (atrobe), esey lo crea basta duda pa cu e instancianan cu ta responsabel pa (aprobacion di) e screening.

Responsabilidad di gobierno

Esaki ta trece un responsabilidad grandi cun’e pa e gobierno nobo. Ya cu el a pone bon gobernacion y integridad como su enfoke principal pa su maneho, e mester percura sin mas cu tur e gobernantenan nobo mantene nan mes estrictamente na e puntonan di salida ey y den tur sentido ta hiba un maneho transparente y financieramente responsabel. E escogencia di e cantidad y calidad di ‘coordinador’ ta duna un bon indicacion caba di e intencionnan di e gobernantenan. Awor ta tempo pa transforma e palabranan bunita den echo concreto y controlabel. Esey ta rekeri hopi esfuerso, specialmente pasobra en realidad ta trata di un transformacion masha grandi den nos tradicion politico. Manera conoci, den e historia hoben di Aruba tawatin mas ministro cu tawatin basta problema pa tene nan mes na e reglanan di bon gobernacion.

Responsabilidad di Parlamento

Sin embargo, no ta depende solamente di e propio esfuersonan di e gabinete nobo, sino mas ainda di e ‘funcionamento nobo’ cu Parlamento ta visualisa. Pasobra ey tambe un transformacion completo ta necesario pa asina logra confiansa di comunidad den su funcion di ‘purificacion’. Sin duda algun esaki lo hiba na un aumento di integridad cerca nos funcionarionan politico.

Integridad

Mehoracion di integridad di gobernante y empleado publico ta masha importante pa reduci e daño causa pa falta di integridad. Masha facil mes, e falta di integridad den un solo parti di gobierno ta afecta otro parti di gobierno locual por hiba na perdida di confiansa di ciudadano den gobierno como totalidad. Ademas, infraccion ‘chikito’ di integridad facilmente por conduci na infraccion mas serio den caso cu no tin mecanismo di control cu ta bin den accion. Den caso cu no tin mecanismo di control adecua, comportacion no- integro di un of algun empleado ta genera un comportacion similar cerca otro. Di mes e efectonan ta hopi mas serio den caso cu gobernante mes escala comportacion no- integro. Como cu den e escala chikito di Aruba nada ta keda scondi, esaki masha facil mes lo conduci na perdida general di confiansa den gobierno.

Aumento di Confiansa

Por spera cu un bon ehecucion di e intencionnan di gobierno, hunto cu solucion concreto di e gran cantidad di otro fayo riba tereno di patronahe politico y e administracion financiero lo causa resistencia cerca esunnan den comunidad cu di un of otro forma a of kier sigui probecha di esakinan. Pero, cerca un grupo hopi mas grandi den comunidad, e lo hiba na un aumento di confiansa den e intencionnan y funcionamento di politica, si por fin y di berdad nan por confia riba e palabra di gobierno. Esey ta conta specialmente pa sector comercial cu mester por confia cu inversion y negoshi ta tuma luga segun principio cla cu ta conta pa tur hende y pa un periodo largo. No ta por nada cu na hopi pais transparencia y siguridad tocante ‘palabra di ley’ ta condicion importante pa confiansa den gobierno cu ta resulta den crecemento economico.

Un Aruba confiabel

Pero tambe pa e cooperacion cu nos partner di mas grandi den Reino, confiansa cu no ta traicionero, ta hopi importante. Den esey, Aruba tin un reputacion hopi malo caba pa varios decada. Pa e gobierno nobo, esaki ta nifica un tarea pisa pero no imposibel pa traha duro na logra merece e confiansa. P’esey tambe, bou di e situacion actual ta inevitabel pa Aruba mehora su comportacion y den tur sentido bira un partner confiabel pa tur esunnan concerni.