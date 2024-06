Recientemente por a tuma nota cu e trabounan na Cas Veneranda situa na Wilhelminastraat 7 a stop y a cera e entradanan di e edificio bek. E proyecto di restauracion no a para pero e prome fase a termina.

Durante e ultimo dos luna y mey, e contratista General Property Services, a haci e demolicion di e cambionan cu a wordo haci na aña 1978 pa por a converti e cas den e restaurant Papiamento door di e primonan Martin & Irvin Tauber. Despues famia Ellis a tuma over e restaurant na december 1984 y na fin di 1990 ora nan a muda e restaurant e cas a keda bashi. Sra Landa Merryweather algun aña despues a cera e cas pa adictonan ambulante no por drenta. Asina mes lamentablemente na 2014 tabatin un candela grandi cu a kima e dak completo.

Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA), durante e trabou di demolishon a laga kita tur e cambionan cu a wordo haci den pasado y a habri bek e “openingnan” cu mester a cera pa evita cu personanan no autorisa por drenta e edificio. Durante e prome fase aki caminda a kita tur locual no ta original por a continua tambe cu e investigacion. A descubri detayenan, cu no tabata visibel mas, durante e trabounan di sloop cual a trece algun claridad di con e edificio tabata originalmente. Cu tur e informacion obteni awor lo finalisa e preparacion pa e siguiente fase cu lo ta e restauracion mes na september proximo.

Ademas di e “sloopwerk” a haci e cas completamente limpi paden y tambe e terreno. SMFA a encontra cu hopi sushi riba e terreno na Wilhelminastraat cual tabata uza manera un dump. Danki na e cooperacion di Minister Arends, e team di City Inspector y Serlimar a logra haci e terreno limpi. SMFA kier pidi e comunidad pa coopera pa tene e area limpi durante y despues di e restauracion.

Cas Veneranda

E edificio impactante den Wilhelminastraat a keda construi na 1936 pa Federico Maximiliaan (Machi) Arends cu tabata e consul di Spaña.

E arkitecto tabata e conocido bouwmeester Dada Picus, cu a bay te Colombia pa haya inspiracion for di un edificio cu esposa di Machi, Maria Veneranda, tabata encanta cune y asina a bin Aruba bek pa construi e edificio cual awe nos conoce bou di e nomber di Cas Veneranda. Un di e casnan mas grandi na Aruba den e tempo ey construi.

Aparte di tabata un vivienda akinan tambe tabata tin e prome “Super” Ijscreamshop y e prome localidad di Masyfral. Oncha’s flowershop y e consulado di Spaña tambe tawata ubica den e edificio. Na final di añanan setenta a comberti e edificio den Papiamento restaurant. Durante e ultimo dos aña e restaurant Papiamento tambe tawata opera como un club Nocturo (Club Nouveau) despues cu e restauarant tawata sera anochi. Despues cu Papiamento restaurant a sali di e edificio na final di 1990 e a keda bashi. Na aña 2023 Stichting Monumentenfonds Aruba a yega na un acuerdo di compra cu e herederonan di Machi Arends y na maart di 2024 a haci e traspaso oficial di e edificio pa por cuminsa cu e restauracion. E proyecto ta co-financia pa Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA) hunto na Nationaal Restauratiefonds di Hulanda (NRF) y Ministerio di Economia, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel. Despues di e restauracion e monumento lo bira e oficina di DEACI y lo tin un espacio tambe pa horeca.

Stichting Monumentenfonds Aruba

Stichting Monumentenfonds Aruba ta existi for di aña 1996 y ta un organisacion no gubernamental encarga cu adkiri, restaura, huur y mantene monumentonan di Aruba. Banda di esaki tambe ta pone enfasis riba educacion y conscientisacion tocante e importancia di nos monumentonan como parti di nos herencia cultural. Cas Veneranda ta e di 17 monumento cu ta propiedad di Stichting Monumentenfonds Aruba.

