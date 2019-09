Prome fase di investigacion riba genetica di pisca local a bin cla

Piscamento ta un parti importante di cultura di Aruba. Pisca ta un parti vital di ecosistema di lama y for di tempo cu hende a yega pa prome biaha na nos isla, pisca ta un fuente importante di cuminda. Apesar di e importancia di pisca na Aruba, nos no sa hopi di nos pisca local. Danki na ayudo di Centro di Pesca Hadicurari, Seccion di Pesca di Santa Rosa, Universidad de los Andes, y varios piscado local y nan famia, e hoben studiante Arubiano di di biologie y microbiologie, Christian Romero ta bezig cu un onderzoek riba genetica di nos piscanan. E ta hopi interesa den genetica, maneho di pesca y conservacion.

E estudio cu ta tumando luga ta haci uzo di un gen pa wak ki sorto di pisca nos tin, con hopi diversidad genetico tin den cada sorto, y con diferente nan ta di otro pisca di nos region. E estudio ta enfoca riba varios sorto di pargo (pisca cora, wowo gel, caraña, etc.) y mero (djampou, etc.) cu piscadonan local a gara.

Cu ayudo di varios hende a tuma muestra chikito di carni di mas cu 100 pisca di e sortonan aki pa asina por studia nan DNA, esaki tabata e prome stap. Diversidad genetico ta hopi importante: si e ta halto, nos piscanan por recupera mas lihe si hopi di nan muri y nan por resisti malesa miho. Di otro banda, e diferencianan chikito den e DNA di e piscanan gara di Aruba por bisa nos si nan ta forma parti di un poblacion grandi cu otro pisca di Caribe of si nan ta un poblacion apart.

Tur esaki ta informacion valioso ora di tuma decision tocante conservacion di nos pisca y maneho di piskeria. Un gen so no por duna nos tur informacion, pero e ta spera cu e investigacion por bira e prome stap pa conoce, proteha y probecha nos pisca miho. Unabes cu e investigacion lo keda cla, e lo comparti e resultado di e proyecto di tesis aki cu tur hende interesa pa beneficio di nos tur. Pa mas informacion of pregunta semper por manda un email na [email protected]

