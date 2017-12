Prome exposicion di Fundacion Arte Sano

Mañan anochi entre 7or y 9or di anochi den Cas di Cultura lo tin apertura di e exposicion di e trabounan di e cursistanan di Arte Sano. Esaki lo ta e prome exposicion di e fundacion aki cu a wordo institui na 2012 pa duna cursonan creativo na esunnan mas vulnerabel den nos comunidad.

Manera Claudia Nooren Ruiz-Vasquez di Arte Sano ta conta: “Ya pa hopi tempo nos kier a organisa un exposicion y awor diripiente nos a wordo brinda e oportunidad pa haci esaki.” Esaki ta e prome biaha cu nos fundacion ta organisa un exposicion completo di tur cursistanan rehabilita o cursista cu ainda ta participando den rehabilitacion. Mas di 30 cursista lo ta participando. E idea di hasi e exposicion den luna di December ta pa yuda nos comunidad reflecciona ariba e concepto di famia y pa ta consciente di problemanan social cu ta biba entre nos y cu mayoria di e cursistanan ta wordo confronta cun’e. “E cursistanan ta experencia Arte Sano tambe como un forma nobo di conoce e mundo cu tin eyfo, cu ta brinda posibilidadnan nobo pafo di nan circulo existente.” Asina e fundadora ta comenta.

Apertura

Famia y amigonan di mes tambe por bini na e exposicion, Danki na FMAA a logra haya un bus pa transporta e studiantenan pa nan por wak e exposicion. Tambe e exposicion lo wordo filma ariba peticion di e cursistanan cu ta den KIA, esey nan a pidi nos pa haci, Nooren Ruiz-Vasquez ta bisa.

E orario di e exposicion lo ta di diadomingo 10 di December di 3or di atardi pa 7or di anochi, di dialuna pa diabierna di 9or di mainta pa 5 or di atardi. E exposicion lo ta habri pa publico te cu diadomingo 17 di December.

Arte Sano FOUNDATION

Fundacion Arte Santo a crea un programa pa apoya personanan vulnerabel ( malesa di adiccion, Rehab, curatela, KIA youth ) door di siñanan diferente tecnica di arte pa crea y/of diseña producto di manera creativo.

Di e manera aki e miembronan di e programa lo siña cierto balornan, lo sinti cu ta pertenece na un comunidad cu t’ey pa nan y lo siña desaroya habilidadnan creativo. Fundacion Arte Sano den un futuro cercano ta planifica pa por duna apoyo y guia na e miembronan di e programa pa asina nan bende cierto di nan productonan na publico.

E cursistanan di Arte Sano ta participa na cursonan di arte creativo traha na man cu ta wordo duna door di e fundadora y boluntarionan cu ta duna esaki den e seccion di hubenil na KIA, na adictonan cu ta bou curatela, na studiantenan den e diferente centronan di rehabilitacion di F.M.A.A. Fundacion pa Maneho di Adiccion Aruba en Sero Colorado, CDM (Curatela ) e Inloophuis miho conoci como Samba na Meiveld. E trabou di e fundacion por wordo sigui tambe ariba e pagina di Facebook cu a wordo habri recientemente www.facebook.com/artesanofoundation

