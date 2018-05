Prome evento “Ban Cultiva” ta dia 26 di Mei den bario di Tanki Leendert

Un reunion a tuma luga riba e proyecto nobo “Ban Cultiva” unda cu esaki a bay den un ambiente hopi positivo den presencia di mas di 30 participante. Aki a presenta oficialmente na e stakeholdernan y a pidi nan e cooperacion y sosten pa cu esaki. Sra. Susan St. Jago, Policy Advisor pa Asuntonan Social y Labor pa proyectonan special.

Den cuadro di e proyecto aki, Minister di Asuntonan Social tin e intencion pa reactiva centronan di bario anto a papia riba esey abiertamente pa intercambio di infomracion y conforma un team pa cu e proyecto cu tin dilanti. Den e prome fase di ban cultiva ta enfocando riba e concientizacion di importancia di centronan di bario y kico ta e maneho cu Minister kier bin refleha den esaki, unda cu ta un punto importante y tin diferente stake holders cu den un termino corto ta bay duna nan servicio,unda ta bay tin dpl presente cu informacion di e mercado laboral den e momento aki, tambe ta bay tin enseƱanza pa empleo cu e cursonan presente den centro di bario, bus di salud.

Ministerio di Salud Publico cu ta bin cu un enfoke riba e malesanan cronico mirand e ultimo cifranan di esaki, tambe ta by tin agricultor cu productonan organico y pa ultimo tin un chef cu ta bin traha menunan local anto traha cu productonan local tambe.

Banda di esey un Dj cu ta desea pa trece su arte y Departamento di Cultura tambe ta bay t’ey cu workshopsnan y un game event ta bay tuma pa atrae e muchanan. Banda di esey Ibisa tambe ta bay tey cu weganan y cu hopi actividadnan pa e muchanan. E enfoke riba e evento aki ta concentra riba e concepto di famia y tur e stake holders ta dunando sosten na esunnan cu ta bay participa.

E evento “Ban Cultiva” ta bay tuma luga dia 26 di Mei den Bario di Tanki Leendert y ta combersando pa sostene e actividadnan hunto full e weekend pa recauda fondonan. Tur hende sa cu e situacion di e centronan di bario pa loke ta infrastructura ta hopi decai y e compromiso t’ey pa lanta bek e centronan di bario no solamente cu actividad y programanan pero tambe riba e capacitacion di esun cu ta bay den mercado laboral. Banda di esey yuda riba e parti structural unda probablemente e evento aki ta bay keda 3 dia pa yuda recauda fondo pa nan haci e centronan di bario mas atractivo den corto plazo y den largo plaso ta keda cu e evaluacion pa keda cu e maneho pa sostene centronan di bario.

Den e caso aki ‘Ban Cultiva’ ta para den diferente pilar y e di prome ta pa trece un luz positivo riba e centronan di bario y duna nan sosten caminda cu ta bay pasa na tur e ocho centronan di bario y ta den comunicacion cu cada un pa midi e problemanan directo cu nan tin. Por ultimo, Sra. St.Jago a bisa cu a trece informacion di e serviconan pulico mas cerca di e comunidad. Tambe por like e iniacitiva aki riba Facebook page Special Proyects Aruba pa haya mas informacion di kico nan tin programa y mas di nan proyectonan cu nan ta bay bin cun’e.

Comments

comments