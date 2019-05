Prome edicion di ‘Meet San Nicolas’ a surpasa tur expectativa

Tur cos a cuminsa 6 siman pasa ora un grupo di habitantenan di San Nicolas preocupa a dicidi di bin hunto y a sinta brainstorm kico por wordo haci pa asina cuminsa trece movecion bek den e cayanan di San Nicolas. No ta un secreto cu desde cu a stop cu Carubbian Fest a keda un bashi basta grandi y actualmente cu e situacion di e refineria Citgo e comerciantenan di San Nicolas no ta pasando den nan miho momentonan. Despues di basta reunionnan cu diferente instancianan y tambe hendenan cu sa di e tema a keda dicidi cu lo cuminsa cu un actividad cu lo hiba nomber di “Meet San Nicolas”, e lo tuma luga den e promenade di San Nicolas y e prome edicion lo ta Diahuebs 23 di Mei.

Un proyecto cu a cuminsa ‘from scratch’ y cu a wordo financia inicialmente door di e vendornan cu a participa na e prome evento ta dirigi inicialmente pa atrae turistanan pa yega pariba di brug pa asina bin topa y interactua cu e comerciantenan y habitantenan di San Nicolas. E prome edicion di Meet San Nicolas Diahuebs anochi a surpasa tur expectativanan ora cu e Promenade di San Nicolas ya for di oranan trempan di atardi a yena di hendenan cu a bin pa asina relax, disfruta di e diferente standnan di cuminda local y Caribense cu tabata tin sin laga afo e juicenan fresco localmente produci y e diferente standnan di arts and crafts di nos artistanan local cu sigur a luci e anochi aki cu productonan localmente produci cu bo no por haya ningun otro caminda. Aparte di algun DJnan local di pariba di brug, Sr. Carlos Bislip cu tambe ta un e gran artistanan local di pariba di brug tabata presente pa asina deleita tur esunnan presente cu e musica relahante cu a pone tur hende relaha y disfruta di e anochi. Un anochi sigur unda hopi hende cu tin basta tempo no ta topa otro pa motibo di trabao of otro compromisonan a sa di uni manera un gran famia y a disfruta di e anochi den e cayanan di e Promenade cu sigur cu tur su murayanan bunita pinta y decora a caba di haci e anochi aki simplemente magico. Hopi a comenta cu esaki ta algo cu San Nicolas tabata tin mester pa hopi tempo mirando e trankilidad cu a reina y unda tur hende por a combersa y disfruta di nan plato preferi mientras nan tabata topa y combersa cu famia y amigonan.

E organisadonan sigur ta hopi agradecido na e cooperacion ricibi di Garage Cordia y su autonan Toyota, na Coshecha y O’Neils Kitchen cu di e prome instante a apoya e evento aki y na tur e miembronan di prensa cu a duna na contribucion pa actividad aki sigur tabata un exito rotundo.

E intencion ta pa e actividad aki continua tur prome Diahuebs di luna pues e siguiente edicion ta programa pa dia 6 di Mei proximo unda un biaha mas e pueblo por bin hunto pa Meet San Nicolas. Si tin mas comerciante cu ta desea di forma parti cu e gran evento aki por tuma contacto cu Sr. Patrick Gumbs libremente na cell 741-6313 pa mas informacion con pa forma parti di e evento aki di pueblo pa pueblo.

