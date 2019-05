Prome edicion di Island Festival a wordo bishita masalmente

E comentarionan rond di e prome edicion di Island Festival ta papia pa su mes. “Fenomenal, dushi ambiente, we really love the concept”, ta djis algun di e bon expresionnan haci door di tanto nos hendenan local como turista durante e gran evento aki.

Minister Dangui Oduber, mandatario encarga cu turismo tambe tabata presente y tabata satisfecho di mira con cosnan a cana. “Un tremendo anochi super exitoso. Un danki ta bay na San Nicolas, comunidad di Aruba y mas cu claro nos turistanan kendenan a sostene e evento grandi aki”, Minister Dangui Oduber a expresa. E mandatario ta bisa di ta sumamente orguyoso di e trabou cu a ser haci pa Island Fest Foundation y tambe ATA, kendenan ta e motor tras di e bunita proyecto aki.

Minister Dangui Oduber: “Tur esnan presente a bay cas bek cu un experencia unico. E aceptacion masal di e evento aki ta demostra cu e vision y maneho cu nos ta hibando pa turismo ta canando den e bon direccion. Esaki mas cu claro cu e ayudo di nos hendenan local cu ta demostra e cordialidad di un forma caluroso na nos bishitantenan.”

Durante e evento, tur esnan presente por a disfruta di musica, show historico, variedad grandi di cuminda, show di baile y hopi mas. Por a nota hasta personanan cu tabata tin masha hopi tempo sin mira otro, por a para combersa un rato, haciendo e momento uno mas agradabel. “E concepto cu kier a trece dilanti a wordo logra. E ambiente di bario, e cultura Arubiano sin duda a wordo celebra durante e anochi aki”, Minister Dangui Oduber a expresa cu un sonrisa na su cara.

Finalmente e mandatario ta haci invitacion na tur persona cu no a logra di forma parti di e prome edicion di Island Festival, pa ta presente na e sigui edicion, cual lo tuma luga dia 26 di juni proximo. Minister Dangui Oduber: “Bin pasa un rato ameno den presencia di nos hendenan local y alabes demostra na nos turistanan ki dushi ambiente nos Arubianonan por pone.”

