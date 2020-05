Prome donor di plasma pa investigacion Arucovid

Dr. Horacio E. Oduber Hospital orguyosamente ta duna di conoce cu a cuminsa cu e prome donante di plasma, kende tabata infecta cu COVID-19, p’e investigacion di Arucovid. E prome donante di plasma ta Jeroen van Geest cu ta traha na Respaldo. Na momento cu ela haya sa cu Hospital lo cuminsa cu un investigacion y e ta bin na remarca, mesora el a aplica. “Mi no a pensa esaki dos biaha paso no tin ningun desbentaha den participa y duna plasma como ex-pashent di coronavirus sino mas bien mi ta haya cu ta mi deber pa haci esaki”, asina sr. van Geest a duna di conoce.

Pa Hospital esaki tabata un dia bunita pa tin e prome donante cu ta duna plasma, asina Drs. Zaheeb Choudhry, Nefrologo, a duna di conoce. Manera ta conoci, pashentnan cu tabata infecta cu COVID-19 y a recupera, awo tin anticuerpo cu lo por sirbi pa cura pashentnan cu wordo contagia cu COVID-19 y wordo interna na Hospital. Ta importante pa remarca cu esaki ta un investigacion na Aruba cual na otro parti di mundo ta dunando bon resultado. Internacionalmente a trata 50 pashent caba cu plasma cu a ser contagia cu COVID-19 y tur a recupera.

Te cu awo mas o menos 10 persona na Aruba cu tabata infecta cu COVID-19 a aplica pa duna plasma. Ta importante pa menciona cu tin preferencia pa hende hoben y sin enfermedad, pues hende cu ta fit. “Tin suficiente plasma den stock awo pa trata pashentnan cu wordo interna na Hospital, si Aruba conoce un di dos ola di COVID-19,” asina drs. Choudhry a duna di conoce. For di e prome donante sr. Jeroen van Geest a saca 800ml y cu esaki lo por trata te cu 4 pashent cu ne.

Jeroen van Geest a duna di conoce cu su experencia cu e virus tabata uno suave, compara cu otro hende. Pa 3 dia e tabata sinti’e hopi malo, dolor di cabes y keintura, pero no a haya e otro sintomanan manera tosamento y problema respiratorio. Jeroen van Geest a tuma e oportunidad pa gradici e team di Respaldo completo y specialmente tur cu a traha hopi duro riba piso, esta nursenan y huishoudelijk dienst. Hunto nan a cera cabes ora a haya nan mes confronta cu e crisis na Respaldo. E ta orguyoso con nan a handle e situacion, contene e virus na Respaldo y alabes ta contento cu tur clienten y empleado a recupera.

Drs. Choudhry tambe a gradici su team cu ta traha hopi duro y ta haci esaki cu curason. Nan ta aki p’e hendenan di Aruba y lo sigui bay dilanti cu un solo meta cual ta combati e virus.

