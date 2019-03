Prome dialogo publico di ‘Aruba Institute for Good Governance and Leadership’ na Universidad di Aruba

Diaranson 6 di maart ultimo ‘Aruba Institute for Good Governance and Leadership’ (*GG&L) a organisa su prome dialogo publico tocante tema principal di bon gobernacion. ‘Aruba Institute for Good Governance and Leadership’ ta un organisacion nobo di Universidad di Aruba cu ta non-profit, independiente y multi-disciplinario. E instituto lo organisa actividad informativo pa publico en general, pero tambe pa profesionalden sector publico y priva esta politico, academico, administrador y miembro di directiva.

Dr. Glenn Thode, rector di Universidad di Aruba, a habri e anochi di dialogo publico aki cu un introduccion cortico, sigi pa Minister di Enseñansa Dr. Rudy Lampe, kende a hiba algun palabra prome cu e charla a cuminsa. Minister Lampe a felicita e instituto di *GG&L cu nan lansamento y a subraya e importancia y relevancia di e instituto aki, specialmente considerando cu 1 di april binidero e Departamento di Integridad y Camber di Integridad lo wordo lansa. Minister Lampe a describi e vision cu e tin crea pa Aruba y forma parti di un red di anti-corupcion.

Sr. Armand Hessels, kende ta director di Fundacion Gobernacion di Calidad Aruba a duna un charla basa riba diferente rapport cu a wordo publica durante e ultimo añanan. E charla su titulo tabata ‘Buidling Blocks for Sustainable Governance’ den cual Sr. Hessels a splica e caracteristicanan di ‘bon’ y ‘mal’ gobernacion, y tambe a elabora riba e prijs halto cu pueblo ta paga como consecuencia di mal gobernacion. Sr. Hessels a menciona entre otro cu na Aruba mal gobernacion por a wordo observa pa algun decada. Sr. Hessels a duna ehempel di proyecto pa Aruba cu a trece consecuencia financiero y economico negativo door di mal maneho di capital y falta di prioridad. Tambe Sr. Hessels a menciona cultura di criminalidad politico. Cu esaki el a enfatisa cu Aruba ta hiba un politica cu no ta saludabel y poco critico. Ela splica cu maske e comunidad di Aruba en general ta testigua mal decision tuma den e area gubernamental, no ta tuma accion. En bes cu ta subraya e actonan aki di mal gobernacion, nan no ta haya e atencion necesario di comunidad di Aruba en general.

E puntonan cu Sr. Hessels a trece dilanti ta basa riba investigacion amplio cu e Fundacion Gobernacion di Calidad Aruba a haci. Despues di e charla di Sr. Hessels, Sr. Carlos Guiamo, kende a studia y ta traha den departamento di ley constitucional y administrativo a duna un presentacion di introduccion pa habri e discusion cu publico. Tambe Sr. Guiamo a sirbi como moderador pa asina hiba un dialogo habri unda cu e publico presente a haya oportunidad di haci pregunta na Sr. Hessels y Sr. Guaimo. Aula di Universidad di Aruba tabata bastante yen y e dialogo tabata hopi anima; por considera e prome evento aki di *GG&L uno hopi exitoso.

Ta invita tur interesado pa bishita e website di e instituto; (http://www.ua.aw/goodgovernance/) pa mas informacion tocante e eventonan organisa pa publico. Riba e website tambe tin diferente documento disponibel pa descarga entre otro; audio di e prome dialogo publico y e presentacion di powerpoint di e dialogo cu e tuma lugar dia 6 di maart. E siguiente dialogo publico di *GG&L lo tuma lugar dia 1 di April 2019 na Universidad di Aruba. E titulo di e charla ta: ‘Good Governance and Integrity’ di cual un invitacion oficial lo wordo comparti cu publico pronto.

Comments

comments