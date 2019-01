Prome cu paga plachi number 2019 esunnan di aña prome mester ta paga

Directora di Departamento di Impuesto a menciona pa esnan cu tin cuenta habri di belasting di auto pa tene cuenta ora di paga. Sra Pieters a bisa manera cu un cliente presenta na DIMP pa haci pago di e impuesto di vehiculo di motor di 2019 lo controla si den sistema tin otro debenan habri pa cu e impuesto di vehiculo di motor. No ta posibel pa bo paga 2019 si bo tin añanan prome habri ainda. E momento ey esaki lo keda atendi cu e cliente y lo controla otro cosnan si e cliente tin un adres valido cerca nos. Hopi biaha ta mira cu aanslagnan of documentonan oficial no ta yega na un adres pasobra e ta desconoci y ta haya un carta bek for di post cu esaki no por a keda entrega. Manera cu señala esaki den sistema y e cliente bin paga lo atende cune pa haya e informenan corecto.

