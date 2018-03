Prome cu legalisa uzo di cannabis medicinal mester bay un referendum riba e tema aki

Ultimo dianan e tema di legalisacion di Cannabis ta lanta cabes atrobe. E discusion ta cu si mester legalisa e uzo di cannabis recreacional of si ta legalisa e uzo di cannabis medicinal. Dr. Jaime Falconi ta duna su punto di bista ariba esaki, caminda e ta di opinion cu e prome cu tuma cualkier decision, lo mester bay un referendum consultativo ariba e tema aki.

E problema di uzo di cannabis a bira asina controversial rond mundo, cu no por bay cuminsa cu’n comsion cu ta bin cu cierto conseho, pero lo mester bay na un referendum, si gobierno kier bay permiti pa marihuana medicinal wordo introduci. Pero dr. Falconi ta di opinion, y esaki tin di haber cu control, cu si bay introduci marihuana medicinal, awel no mucho leu ta bay haya e uzo recreacional. E ta bay ta dificil pa dividi na dos, pasobra cu e ta ariba mercado. Con por sa ken ta uze medicinal of no. Y na Aruba, control no ta e punto fuerte. Hopi biaha tin escasez di control drechi, pa cual e problemanan ta escala. E comision simplemente mester bin cu e pregunta si e CBD oil mester wordo introduci si of no, pero bin cu e pregunta si nos ta di acuerdo cu e uzo di marihuana na Aruba, mester wordo permiti pa ley, si of no.

Tin diferencia cu na Hulanda, bo ta hay’e na counter, pero aki na Aruba, e CBD oil ta bende clandestinamente. Ta bin e ora e pregunta con e uzo aki ta? Dr. Falconi a splica cu esey ta e pregunta cun’e y cu ciencia medico ta bezig cun’e. Ariba caya ta haya hopi hende cu tin hopi experiencia y nan lo duna of splica cu pa cierto tipo di malesa, ta uze di tal forma. Pero hopi biaha, nan ta cauteloso, ay cu nan mes no sa kico ta bon y kico ta necesario of no. Un hende cu tin hopi dolor, e dolor ocasiona door di nervio, ta un dolor intenso cu ta sumamente pisa y por ripara cu e personanan aki tin e inclinacion pa uza mas remedi cu dokter ta prescribi. Den caso di hendenan asina, nan lo bay aumenta e uzo di CBD oil y hustamente esey ta, pa dr. Falconi, como medico, ta e parti mas importante, pa sa ki tipo di azeta nan ta bezig ta bendiendo. Na Denver, Colorado e estudio ta hopi leu. Nan por baha e cantidad di THT y aumenta CBD (oil) di tal forma, cu na e momento ey e efectonan di e CBD ta mucho mas pisa. Pero ta bin e pregunta ta con hopi nan ta dun’e den caso di epilepsia maligno, cu remedinan convencional no ta yuda suficiente. Na e momento ey, nan ta dunando e dosering mas halto, pa purba di determina ki ora ta yega e punto na unda cu ta suficiente pa reduci e atake di epilepsia, pero esey ta conta pa tur remedi.

Ora cu un remedi nobo bin, esaki mester pasa diferente fase, cu ta test cu ser humano, con hopi ta net suficiente pa bo por combati e malesa of e keho cu e persona ey tin. Esey ta conta pa tur remedi y esey ta tur loke un dokter y tur hende cu ta atende cun’e, mester logra di haya sa. Con hopi y pa ki tipo di malesa, segun dr. Jaime Falconi.

