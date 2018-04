Prome cu duna permiso pa proyecto Isla di Oro mester pone tur cos den balansa

Si den pasado tabata tin un test, esey a tuma luga completamente pafor di gobierno y minister mes no ta na altura. Si el a wak un potret pero e no sa si esey ta recien. Sr. Otmar Oduber, minister di Medio Ambiente, ta amplia.

Sr. Oduber ta nenga cu e ta (bata) na altura cu tin boramento tumando luga. No tin nada nobo tumando luga den e proyecto aki. E ta simplemente un proyecto ta un proyecto cu a carga sosten den pasado di gobierno y e gobierno aki ta sigui pensa cu e ta un proyecto cu ta beneficia pais Aruba,semper y cuando tin e balanza lo keda den un banda pa desaroyo economico y di otro cu proteccion di medio ambiente.

E enfasis poni actualmente riba medio ambiente nunca tabata existi. E Raad Ruimtelijke Ontwikkeling (RRO) pa hopi aña no a wordo skucha y ni su consehonan no a wordo sigui. y por cierto cu Comision di Flora y Fauna a wordo lanta bek, unda cu pa hopi aña nan no a wordo skucha, siendo cu e ley ta bisa cu mester tuma nan conseho pa diferente proyectonan di e tipo aki na cuenta.

Asina lo keda bezig riba diferente front, unda desaroyo balanza ta nifica cu por midi tru dos banda di loke minister a bisa caba, cu ta e desaroyo economico structural pero tambe desaroyo di nos medio ambiente.

Proyecto Isla di Oro tambe lo tin di tuma den consideracion e interesnan di tur hende cu ta envolvi di e barionan, tuma na interes e ROP, cu ta algo cu lo wordo keda protehi, cu tin 16 areanan cu ta keda protegi pa e mangelnan lo keda intacto, sey no lo cambia. Pero tin cu mira si tin e posibilidad of no pa por combina e desaroyo y interesnan di tur hende, sin cu lo perhudica e interes individual di ture esunnan envolvi.

E di 2 Aspecto ta pa implementa e Marine Park cu tambe lo ta envolvi unda cu Minister Oduber a laga un ley cla riba esaki ora tabata na encargo di Turismo, y ta den un area den cercania di Isla di Oro y tambe lo keda proteha y tambe cu ROP lo tuma den consideracion aspectonan di altura y densidad pa cu e proyecto.

Den pasado a inventarisa y documenta e inkietud di diferente NGO nan na Aruba, cu lo keda valido tambe como parti di e condicionnan, unda cu DNM ta participe activo cu conseho den tur proyecto rond di nos pais y lo keda cana den direccion di proteccion di medio ambiente. Den pasado niun hende a worry cu e MER Rapportnan cu a wordo haci.

Proyectonan manera esun di Isla di Oro lo tin e sosten di gobierno, pero e no ta bay sucede a costa di medio ambiente, algo cu tabata haya atencion den pasado unda lo keda midi tur e inkietud prome cu esaki lo tuma luga.

Na e momentonan aki, segun minister Oduber, no ta papiando di si ta considera e proyecto si of no. Si tinun sosten di parti di e gobierno aki y esun anterior. E minister di Turismo den pasado y awo tabata carga e sosten pa un proyecto asina aki, cu ta na beneficio di bo economia pero e no ta bay sosode sin mas of a costo di e proteccion di nos medio ambiente. Esey den pasado no tabata haya atencion, pero awo lo midi tur e inkietudnan cu ta bin dilanti.

Djis critica y opone no ta constitui un solucion, asina Minister di Medio Ambiente a señala. Mester elabora kico ta opone na dje. Si ta proteha e mangelnan. Sr. Otmar Oduber ta califica su mes como un minister cu ta promoviendo y ta pushando esaki tambe pa e sosten mas pronto cu ta posibel. Pronto lo tin 3 luga mas pa un total di 19 areanan cu lo cay bou proteccion pa loke ta trata studio di arkeologia y coral tambe lo wordo proteha en caso cu e la wordo haya.

Minister Oduber ta promotor di un Parke Marino aki na Aruba. Y nan lo percura pa esaki tambe wordo tuma na consideracion y si tin mas puntonan cu ta bin dilanti, p.e. si den e awa unda ta bay wordo construi tin coralnan cu tin cu wordo protehi, lo investiga esaki. No mester solamente bisa cu ta contra di un proyecto, pero bisa a base di kico. Traha un balansa den un pro y un contra.

E puntonan aki lo wordo dicidi a base di e ley y den democracia, y semper lo keda den consideracion como prioridad e leynan di proteccion y cu a base di argumento y hustificacion lo por a demostra cu balans semper lo mester existi den combinacion cu desaroyo.

Si tur hende na Aruba cuminsa expresa loke nan ta desea e ora gobernacion ta bira a base di loke un grupo ta desea, no tin mester di politiconan mas. Gobierno a compromete su mes na proteccion di e 16 areanan ta wordo protehi, incluyendo e mangelnan di Isa di Oro, segun minister di Medio Ambiente, Sr. Otmar Oduber.

