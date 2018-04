Prome cu aproba inversionnan turistico, gobierno tin e deber di ta cauteloso

Tur dia diferente desaroyadornan di proyecto y inversionistanan ta acerca gobierno cu e intencion di habri relacionnan comercial den e sector turismo. Pero gobierno tin e deber pa ta cauteloso y haci estudionan prome cu algun proyecto wordo aproba y trece dilanti na comunidad cu ta esunnan cu ta carga cu e gasto. Minister di Turismo Dangui Oduber ta duna mas detayes.

E percepcion di e comunidad door di e economia ta cu nan no kier mas proyecto di desaroyo nobo, pero mirando e situacion unda cu no tin refineria y no tin niun claridad tampoco cu tin un reapertura na caminda. Gobierno a anuncia cu den e proximo simannan lo bin cu varios proyecto cu ta contribui cu calidad den turismo.

Semper gobierno desde cu e tabata den oposicion tabata bisa, cu Aruba tin cantidad di turista pero lo mester traha pa eleva e nivel di calidad di turistanan cu ta bin na Aruba.

Un di e proyectonan lo ta esunnan di Bushiri, y awor e lo ta completamente habri situa na un bunita area, anto e palabracion cu e diferente inversionistanan cu a mustra interes pa bin cu desaroyo eynan ta cu mester a drecha henter e area di Bushiri te cu Tamarijn y bin cu facilidadnan cu comunidad por haci uzo di dje.

Proyecto di Isla di Oro na Sero Colorado, ta un bon proyecto tambe pero esey lo ta den discusion ainda y lo mester fiha un posicion di e desaroyo como gobierno pa sostene, pero sigur tin hopi desaroyo na caminda y ta eleva e calidad di turismo.

Riba e tema di eco turismo di San Nicolas, tambe Minister y su comitiva a haya un presentacion di 2 diferente grupo cu proyectonan all inclusive, aunke mester tene na cuenta cu e ley den sector aki ta limita, y riba esey lo tin un discusion cu inversionistanan unda cu gobierno ta prefera di bin cu desaroyo di Boutique Hotel unda ta papia di 900 camber. Esaki ta un impulso grandi pa San Nicolas hunto cu proyecto di Fast Ferry.

Desaroyo di Waf na San Nicolas ta otro punto importante pa desaroyo di turismo, cu por yuda cu e congestion na Playa ora lo tin mas cu 3 crucero , cu 1 lo por bay San Nicolas y riba esaki a wordo establece tambe cu si lo bin e inversionista cu e desaroyo di e 900 camber, esaki ta bay den fase, cu e ora esey ta representa menos peso riba infrastructura, comunidad, scolnan, fondo di pension y AZV entre otro. Ya caba tin e sensacion cu Aruba ta yen y cu hendenan ta bisa cu nan no kier mas desaroyo. Pero mester tene cuenta cu desaroyo ta importante aworaki, pa trece entrada pa gobierno di Aruba, teniendo na cuenta e maneho y vision di gobierno di Aruba. Te asina leu, declaracionnan di Minister di Turismo, Sr. Dangui Oduber.

