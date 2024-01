Recientemente a tuma lugar na Embassy Suites Aruba e prome congreso riba diversidad, igualdad y inclusion na e islanan Caribense den reino. Durante e congreso varios oradonan local y internacional a comparti nan conocemento tocante diversidad, igualdad y inclusion.

Durante e prome dia di e congreso Prof. Quin Capers di Merca a trata durante su presentacion e falta di diversidad den medicina y pakico nos mester di e diversidad den sector di salubridad. Garreth Tromp Di Aruba a papia tocante e diferencianan cu ta topa den salubridad y e desigualdad entre e paisnan den Caribe. Pa disminui e desigualdad aki ta esencial pa traha un hunto cu organisacionan di salubridad Hulandes y implementa un politica ku ta enfoca riba caso nan di morto cu por wordo evita.



E di tres orador tabata Dr. OmiSoore Dryden di Canada, ku a conta tocante e historia di hende di color den e sector di salubridad y con e historia kolonial ainda ta influencia nos comunidad. E orador principal tabata Prof. Ashley Duits di Corsou cu a enfatisa riba e importancia di diversidad y inclusion den estudionan di poblacion. Como ehempel ela conta di e Tuskagee-affaire na unda cu na Merca hombernan di color a wordo usa como pashent di prueba pa investiga e efecto di e malesa sifilis pero na unda nan mes no a ricibi tratamento ora penicilina a wordo descubri pa trata sífilis.E di dos dia di e congreso a cuminsa cu Dr. Ellen-Rose Kambell di Hulanda cu a papia tocante scolnan di idioma y e importancia pa cada mucha mester por papia su lenga materno. E di dos orador tabata co-organisador di e congreso Prof. Jamiu Busari. El a conta tocante cuido di salubridad basa riba balor y con nos por logra esey. Ademas el a papia tocante JUMP18, un programa cu el a establece na Aruba pa muchanan ku tin sobrepeso of obesidad. Durante e congreso secretario general interino di ministerio di VWS, Sra. Abigail Norville, a papia tocante un yamada directo pa tuma action pa mas diversidad y inclusion. Despues di esaki Lianne Mulder a duna un presentacion digital tocante su investigacion di su doctorado na unda a resulta cu hoben nan cu tin un background stranhero ta haya menos oportunidad pa drenta studionan di nivel HBO y WO na Hulanda. Ebby Ruiz a papia tokante e factornan cu ta influencia e calidad di farmacia y con por sigura cu tur pashent tin aceso na farmacotherapia di calidad halto.Profesor Sonnenberg y Profesor Busari a subi podium pa splica e importancia di trata racismo den e e mundo medico. Nan a duna seis pasonan practico cu por tuma y aconseha na tur presente pa no keda keto si nan nota comportamento racista.

Krista Oplaat di Mental Health Caribbean a trata e cuido di salud mental na e islanan y e dilemma nan cu nan ta topa diariamente. Na final ta tin un paneldiscussion cu entre otro Sra. Abigail Norville (Plv SG, MinVWS, Hulanda), directornan di hospitalnan den region: Dr. Joel Rajhnerc (IMSAN, Aruba), Dr Felix Holiday (SMMC, St Maarten), Prof. Ingemar Merkies (CMC, Corsou), Drs. Jacco Vroegop (HOH, Aruba), Prof. Jean Savekoul (FM, Boneiro) tocante e balor di turismo medicinal pa Aruba.



E organisadornan di congreso drs. Prisicilla Maria profesor Jamiu Busari ta content cu un exitoso prome congreso tocante igualdad y inclusion den Caribe. “E tabata un exito grandi y siguramente lo tey bek otro aña!”