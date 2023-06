Ya pa algun tempo caba por a nota varios coleganan di SETAR trahando riba e ruta di Savaneta pa San Nicolas en conexion cu e proyecto di Fiber di SETAR. Dialuna mainta e team di SETAR tabata di bishita na e prome cuater clientenan cu a wordo conecta riba Fiber na Savaneta cu e slogan: “Fiber is here!”.

SETAR su meta ta pa traspasa tur su clientenan existente cu servicio di SETAR pa Fiber y IPTV p’asina por brinda nos clientenan un experiencia moderno cu miho speed, un conexion stabil na cas of negoshi y den futuro cercano ofrece speednan di 1 Gigabit.

Pa SETAR como un compania innovativo semper ta importante pa ofrece lo ultimo den tecnologia y sigui inverti den un infrastructura nobo y moderno pa nos isla. SETAR a cuminsa cu e prome instalacionnan di Fiber den e districto di Noord, aworaki ta bezig den e districto di Savaneta pa San Nicolas y lo sigui despues pa Oranjestad y Santa Cruz.

Tur cliente di SETAR lo bay over pa e plataforma moderno aki den fase y lo wordo notifica y informa debidamente ora cu yega na turno. SETAR su Contact Center lo yama clientenan pa informa ki dia ta na turno pa bay over y pa haci un cita.