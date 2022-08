E prome caso confirma di Monkeypox ta conoci na Aruba. Ta trata aki di un residente cu no tin historia di biahe recientemente pa cual motibo DVG ta conclui cu e contagio a tuma luga riba nos isla. Relaciona cu e prome caso positivo aki tin tambe un caso sospechoso bou investigacion.

Monkeypox ta transmiti su mes di hende pa hende pa medio di contacto directo cu likido di blar of heridanan di blar presente riba e curpa di e persona infecta, den algun ocacion via obheto of superficie uza pa un persona infecta of tambe pa medio di secrecion of droplets cu ta sali for di e boca, nanishi of garganta di e persona infecta. Pa por preveni mas contagio cu e virus di Monkeypox ta importante pa un persona cu cuminsa observa blarnan riba diferente parti di su curpa tuma contacto cu su dunador di cuido pa evalua si por ta trata di Monkeypox y pa testnan nesesario por wordo haci y precaucionan nesesario tuma luga. Sintomanan cu tambe por acompaña Monkeypox ta keintura, dolor di cabez cansancio, kliernan hincha y dolor di musculo.

Vacuna.

DVG a haya e informacion cu pronto nos lo ricibi for di RIVM Hulanda un cantidad limita di vacuna pa yuda proteha contra e virus di Monkeypox. E vacunanan lo bay ta disponibel pa e grupo di riesgo mas grandi segun instruccion y maneho di Hulanda. Pa medio di dunadornan di cuido y specialistanan ciudadanonan cu ta cay bou di e grupo di riesgo lo wordo yama pa ricibi nan vacuna si nan ta desea esaki. DVG ta traha cu algun organisacion pa hunto yega na esnan mas na risico.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]