Prome carga di fruta y berdura na caminda pa Aruba

Sr. Hubert Dirks di COMPRA recientemente tabata na Colombia y Republica Dominicana pa asina sondea e posibilidadnan pa trece fruta y berdura pa Aruba.

Tin productonan cu ta na caminda pa Aruba. Dentro di un siman pa un siman y mei lo por trece tur e productonan cu falta ariba mercado atrobe. Nan a haci un evaluacion di kico ta e necesidadnan, kico ta dificil pa haya na Aruba, despues di e ceramento di e fronteranan cu Venezuela. Esaki ta wordo haci hunto cu Corsou, ya cu por haya prijsnan faborabel door di cumpra na volumen halto, tanto pa Aruba como Corsou. Lo trece awacati, y plum. E parti di banana, lamunchi, esey ta bay bira barco for di Cartagena, Colombia.

Pa loke ta e preocupacion di parti di importadonan, nan no a haya niun contesta for di gobierno, pa cual nan a compronde cu lo bay pidi un documetno di origen, cual ta un bon noticia. Pero awo a bin un otro situacion, ya cu awo tur hende kier importa productonan. Nan ta wak esaki un manera di haci negoshi, cu ta algo malo. Esaki door cu si bo ta importado, bo ta importado. Diripiente tur hende ta bira importado, esaki ta bay a costo di e gastonan, a costo di e calidad. Aruba ta un free entreprise, dus ta di lucha cu esaki.

E producto ta un poco mas caro, pero esey ta bin door di e transporte. E ta varia entre 1, 20 $ pa kilo di freight, compara cu barco ta paga 0,13 $. E producto ariba su mes no ta caro, pero door di e transporte e ta bira mas caro. ..

E prome container di Cartagena ta sali ariba un diahuebs y ta yega diabierna anochi. Ta spera cu waf coopera pa saca e productonan aki ariba diasabra. Pa barco e freight toch ta basta bon. Despues ta sigui awacati via Sto. Domingo. Aki e prijs ta bay ta un poco mas caro, esey ta door di e prijs.

Enberdad ariba fruta y berdura no tin invoerrechten, y esaki nunca tabata existi. Loke ta haci’e mas caro ta e freight y e handling. Loke ta haci’e mas caro, ta e 0,20 pa 0,25$ di handling di un kg pa nan haci’e pabo.

Loke ta un bon punto pa haci ta como importado, mirando cu nan a cuminsa cana nan caminda y ta den proceso, pa acerca gobierno, pa wak kico ta nan input pa e producto no bira mucho caro pa e consumidor. Pero segun Sr. Dirks nan no a wordo acerca pa niun di e gobernantenan, pero e companianan no ta haci’e pa gana placa. E ta haci’e pasobra cu no tin awacati y mas otro producto.

E productonan cu falta lo wordo importa pa bendenan, unda cu supermarket por cumpra cerca nan, y e fruteria. Y e consumidor lo por cumpra e productonan na e supermercadonan y e fruterianan. Basicamente e supermercadonan mester cumpra prepara ya cu productonan ta na caminda, y ya caba a acerca esakinan, ponenan na altura di e prijsnan tambe, di kico nan ta bay costa. Te asina leu Sr. Hubert Dirks, di COMPRA NV a elabora ariba e productonan cu ya caba ta na caminda pa nos isla, pa provee e consumidor.

