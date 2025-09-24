Edsel Figaroa cu ta presidente di Sindicato TOPA durante un entrevista a duna di conoce cu di berdad segun cu e por corda cu ningun sindicato por a logra un CAO si cinco aña y pa nos e ta prome. Tin hende ta bisa den cinco aña bo no sa kico por pasa y ta hopi largo pero si ta kere den e CAO aki pasobra e trahadornan por ta trankil y tin un aumento di tres aña den salario y dos aña ta haya un sorto di lumpsum.
Trahadornan ta traha contento debi cu no mester prepara pa lucha pa bolbe cambia y of bin cu CAO nobo y e otro parti pa gerencia unda nan por planea aki cinco aña cu sindicato TOPA t’ey bek y sigui negosha, pero mi ta kere ami no t’ey pasobra pa tres aña ta keda como presidente pero otro lo negosha. E parti mi ta haya un logro mas importante ta esunnan nautico den nan contract individual ta para den dje y CAO prome cu si en caso keda afgekeurd nan ta keda kita di biaha foi trabou y esaki no ta corecto Edsel Figaroa a duna di conoce. Pasobra tin nos ley laboral con e proceso pa kita un hende y yega un areglo cune y ta un logro mas grandi pa loke ta trata trahadornan nautico.
Pa loke ta siguridad economico nos ningun no tin esaki den nos man, mescos cu temporada di pandemia a bin cambio drastico cu nos no a pensa, pero e situacion por pasa mescos cu loke tin rond di Aruba di Venezuela y Merca tin preocupacion y e no ta den nos man y nos no por dicidi riba dje pero por tin consecuencia cu turismo si na Aruba y no ta den nos man. Loke si ta den nos man cu nos ta zorg cu si nada straño no pasa e considicion di trahado ta wordo ta mehora.
E compania APA cu nos a cera e CAO cune, Sindicato TOPA a haya full nan plan y e ta mustra hopi bon y cu APA lo sigui bay dilanti pa cu mas proyecto y te hasta e edificio ex DOW lo bay ta di APA.