E mandatario encarga cu Enseñansa y Deporte a elabora cu den 78 dia di trabou, 28 dia den fin di siman un total di 100 dia e la traha tur dia sin un dia liber pa busca solucion y resolve e inkietudnan y problematicanan. Den e prome cien dia di Gobernacion Minister Endy Croes tabatin 169 reunion den tereno di enseñansa, 52 reunion den e tereno di deporte, 136 reunion cu ciudadano, 12 fractieberaad, 6 coalitieberaad, 23 ministerraad, 5 reunion den Parlamento y a atende 40 actividad deportivo y/of di enseñansa pafor di Ministerio pa un total di 443 reunion y/of actividad.

Den nos vision y direcion a contempla ‘PEN 2030’ y Sustainable Development Goal ‘SDG’ # 4 como nos compas. Calidad di enseñansa, ‘Lifelong learning’ y brinda oportunidad pa un y tur pa por educa nan mes ta di vital importancia den combinacion cu competencianan di siglo 21. Enseñansa basicamente ta un di e motornan di mas poderoso, cual a prueba cu ta garantisa un desaroyo sostenibel pa un nacion. Cu esaki den mente Minister Endy Croes ta trahando cu pasion y amor pa nos pais Aruba.

Minister Endy Cros a expresa; momento cu nos a tuma rienda di e cartera aki berdaderamente a haya enseñansa bou presion y cu hopi reto, algun mas facil pa resolve y otronan di un caracter hopi mas complica, pero a dobla manga di camisa y a cuminsa traha mesora. E mandatario a haci varios bishita pa sera conoci y scucha e veld di enseñansa pa scucha nan dolornan, inkietudnan y busca un solucion. Minister Endy Croes a reuni cu Directie Onderwijs, Inspectie Onderwijs, Bureau Leerplicht, Studiefinanciering, Dienst Publieke Scholen (DPS), DUOS, SKOA, schoolbesturen, cabesantenan y directornan di e scolnan, SMW’ers y sindicatonan pa nombra algun.

Instructornan di landamento: Un di e problemanan cu a wordo resolvi ta e instructornan di landamento. Di acuerdo cu peticion di SIMAR e tematico aki tabata tin mester di atencion como prioridad number 1, a pidi Departamento di Recurso Humano (DRH) conseho y a tuma e decision cu lo aloca e 22 instructornan di landamento bek bou di Dienst Publieke Scholen (DPS), bou di e contract cu nan tabatin anteriormente y cu nan a traha cu ne/conoce pa 28 aña. Banda di esaki, un otro bon noticia cu tur esnan concerni y envolvi den e proceso ta sumamente contento ta, e hecho cu a resolve un otro problema pa cual muchanan no por a haya les di landamento na scol. Pa motibo di falta di fondo pa percura pa transporte di e muchanan cu mester haya les di landamento, Minister Endy Croes a percura pa aloca e fondo necesario pa paga cuenta atrasa di transporte di bus. Di e forma aki a soluciona otro reto, busnan a cuminsa core y desde 14 di october les di landamento a inicia,

33 alumno di EPB: Un otro problematica cu a wordo resolvi ta e 33 alumnonan bou di 16 aña cu no por a cuminsa scol na EPB. E mandatario a pidi Inspectie Onderwijs un conseho como cu tin un maneho di 4% ‘overuren’ y a reuni tambe cu SEPB. A scucha tur conseho y a tuma e decisionan necesario y desde 11 di october a yega na acuerdo pa habri dos extra klas; un na EPB Oranjestad y e otro na EPB San Nicolas pa e asina e 33 alumnonan por a cuminsa scol bek.

Emma School: Un otro inkietud cu a encontra ta e WIFI di Emma School. A atende cu esaki y cana e proceso corecto y e WIFI tambe a keda regla. Un otro punto hopi importante cu a wordo resolvi desde 21 di october ta cu a pone un instructor bek riba bus, pues un persona adecua pa tur mainta cinc’or y mey pa busca e muchanan den diferente districto y hibanan scol.

Werksters di SKOA: Un di e problematicanan di mas grandi cu tin nos atencion. Un comision a wordo forma door di un Ministerraad besluit (MB) y a haya e tarea pa presenta conseho y solucion concreto. E comision ta consisti di diferente departmento entre otro; representante di Departamento di Finanzas, Departamento di Recurso Humano (DRH), director di DUOS, director di Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ), director di Centrale Accountantsdienst Aruba (CAD), Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) a manda tres representante entre nan un abogado y di Ministerio di Enseñansa y Deporte a apunta dos persona: un hurista di ministerio y externo un register accountant di e forma aki por tin un bon ‘draagvlak’ pa atende cu e tema. E ta un tema complica e ‘advies rapport’ ta riba mesa pa nos por debati y tuma decision den cuadro di ley y na bienestar general.

OAA, Openbaare Avondleergang Aruba: Enseñansa pa adulto di 17 aña di edad bay ariba hunto cu ‘Leertraject’: a reuni cu departamentonan manera entre otro Directie Onderwijs, Inspectie Onderwijs y diferente “stakeholders” involvi. A aloca 600 mil Florin na DPS pa esaki, awor ta den fase pa nombra e ekipo encarga pa inicia OAA bek pa fin di januari 2022.

Biblioteca Nacional Aruba: Un otro problemtica cu a wordo resolve ta e airconan cu no ta funciona na Biblioteca Nacional Aruba unda cu nan mester a manda trahadornan cas y sera e edificio pa motibo di e calor insoportabel. A cana e caminda corecto di destaho nos ta papia di un inversion di casi 400 mil Florin. A order e unitnan grandi caba y pa luna di februari di 2022 nan lo yega Aruba y pa maart otro aña esakinan por wordo instala y e problema ta resolvi.

Avond Havo: un otro problematica cu a wordo soluciona. E alumnonan di Avond HAVO tabata haya les solamente digital/online y nos a pidi Inspectie Onderwijs un conseho riba e tematico aki y a aloca fondo necesario y den luna di November a habri e klasnan bek na Colegio San Nicolas unda e lesnan por a continua e alumnonan por a bay scol y haya les den e manera tradicional manera nos tin custumber di haya, e klasnan a inicia na luna di november.

Deporte tambe a ricibi su debido atencion den e prome 100 dianan di Gobernacion. No ta tur cos ta bin den prensa mesora, ta warda te ora esakinan wordo concretisa. Nos a reuni cu diferente ‘Stakeholders’ manera; IBISA, Amateur Baseball Bond Aruba ‘ABBA’, Aruba Voetbal Bond ‘AVB’, Aruba Athletic Federation ‘AAF’ y Aruban Federation of Motorsports “AFM’.

FIFA: Den luna di november nos a reuni cu FIFA den combinacion cu AVB y den ‘partnership’ cu Gobierno lo presenta un plan pa inverti den cinco tereno na Aruba di acuerdo cu e condicionnan y exigencianan di FIFA. Minister Endy Croes a sigui bisa cu banda di esey lo percura tambe cu den e negociacionnan aki un di e veldnan sea Guillermo Prospero Trinidad of Compleho Deportivo Frans Figaroa haya un ‘upgrade’ cu e por cumpli tur e standard internacional y e Nation League di FIFA, Aruba Voetbal Bond su seleccion por hunga den 2022 su wega na cas.

Fundacion Lotto pa Deporte: Despues di 11 aña a logra instala un Hunta di Supervision nobo pa Fundacion Lotto pa Deporte. E hunta di Supervision nobo hunto cu Lotto pa Deporte lo sigui e vision y direccion di Ministerio di Deporte y di Gobierno di Aruba y asina trece e miho pa e atleta y e deporte den su totalidad. Den e prome kwartaal di 2022 lo inicia re-negociacion di e contracto di Lotto pa Deporte cu CBN na bienestar di deporte.

Edu Search 4 You: Na luna di november Ministerio di Deporte hunto cu Edu Search 4 you a organisa dos anochi di informacion sumamente exitoso na Centro di Bario Brasil y na Colegio EPI.

Unda a brinda e studiantenan y nan mayornan informacionnan importante con e studiante atleta por yega na un beca den combinacion cu ayudo di Gobierno.

Internactional Raceway Park Palomarga: A inverti den proyecto di luz LED ultra moderno y den e prome kwartaal di 2022 luznan lo yega Aruba y asina caredanan por continua.

Community Pool San Nicolas: E pomp y tankinan a kibra, cu ayudo di WEB y Minister Glenbert Croes a logra ‘pleister’ drecha esakinan y den e luna di december e ta ‘up and running’. Den 2022 lo inverti den pompnan nobo.

Minister Endy Croes su deseo y empeño ta pa soluciona problematicanan mas tanto posibel, crea espacio pa trankilidad, paz y mehoracion den e tereno di enseñansa y deporte.

Comments

comments