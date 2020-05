Prolongacion di entrega di Registro di Personal 2019 – 2020 te cu 30 juni 2020

E Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013) (AB 2013 no. 14) ta vigente desde 1 di april 2013. A base di articulo 30, di prome inciso, di e Ordenansa Laboral 2013 un dunado di trabou ta obliga pa entrega e Registro di Personal (Personeelsregister) na Director di Departamento di Labor & Investigacion (DAO). Den e Decreto Nacional Registronan di Ordenansa Laboral 2013 ta regla e modelo di e Registro di Personal. E Registro di Personal ta consisti di tres parti, Modelo 1A, e personal actual manera registra na december 2019; Modelo 1B, e necesidad pa personal pa 2020 y Modelo 1C, e necesidad di personal pa cada proyecto specifico den 2020.

Departamento di Labor y Investigacion ta informa pa medio di e comunicado di prensa aki cu door di e situation di COVID-19, a prolonga e periodo di entréga di e Registro di Personal 2019-2020 pa tur empresa na Aruba un biaha mas te cu 30 juni 2020.

Unda y con por entrega e formulario di Registro di Personal 2019-2020

DAO ta haci un peticion pa hinca e datonan den e formulario digital, segun e modelo stipula pa ley, y manda nos esaki na e-mailadres arbeidsmarktaruba@gmail.com.

Den caso cu bo compania tin un of mas sucursal/ filiaal , DAO ta haci un peticion pa yena e Registro di Personal no solamente pa e oficina principal (hoofdvestiging) (p.e. kvk-nummer 5555.0) pero tambe pa cada sucursal/ filiaal (p.e. kvk-nummer 5555.1, 5555.2 etc.). Nos ta pidi tambe pa indica cua trahadonan ta rouleer door di pone un strea (*) den kolom patras di e kolom “No.” ariba e formulario digital.

DAO ta informa cu ta obligatorio pa yena tur 3 modelo. Den caso cu no tin necesidad pa personal of necesidad pa personal pa cada proyecto specifico pa 2020, ta yena nihil ariba modelo 1B y modelo 1C.

DAO lo manda’bo via e-mail un comprobante cu a ricibi bo formulario di Registro di Personal 2019-2020. Tene cuenta cu e comprobante di entréga no ta implica aprobacion di e Registro di Personal 2019- 2020. DAO lo duna durante aña 2020 un aprobacion of un desaprobacion di e Registro di Personal 2019-2020.

Tene na cuenta cu entrega di e Registro di Personal 2019-2020 ta obligatorio den e periodo di

15 februari 2020 te cu 30 juni 2020.

Companíanan cu no ta cumpli cu entréga di e Registro di Personal den e periodo menciona como tambe esnan cu no a entrega esaki e aña anterior ta den incumplimento cu articulo 30 di e Ordenansa Laboral 2013. DAO lo bay over pa tuma accion contra esakinan después di e fecha di 30 juni 2020. Tene bon na cuenta cu, den caso cu un Registro di Personal no ta corectamente yena y DAO a comunica esaki na e companía pero e companía no a adapta e Registro di Personal, ta considera esaki tambe como incumplimento di parti di e compania.

Pa companíanan cu ta haci uzo di un intermediario (p.e. accountings- of adviesbureau) DAO kier recorda cu cumplimento di nos leynan laboral ta un obligacion di e dunado di trabou y no di e intermediario.

Si tin mas pregunta tocante e Registro di Personal por tuma contacto cu un funcionario di Bureau Arbeidsmarktonderzoek na 523-7720 of manda un email na louisetty.croes@aruba.gov.aw of dao.arbeidsmarktaruba@gmail.com y nos lo communica cu bo.

