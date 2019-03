Prohibicion di asumi cargonan publico door di gobierno rechasa pa Guaido

CARACAS, Venezuela- Presidente encarga di Venezuela, Juan Guaido, no ta reconoce e prohibicion di eherce cargonan publico pa 15 aña, imponi door di e controleur Elvis Amoroso, alegando cu e funcionario a wordo nombra ilegalmente.

“E no ta controlador. E no ta, como tampoco ta existi un prohibicion. Parlamento legitimo ta e unico cu por designa un controlado”, Guaido a sigura, recordando cu Amoroso a wordo nombra pa e Asamblea Constituyente Oficialista, cu, impulsa pa e manda pa e mandatario socialista Nicolas Maduro, ta dirigi e pais petrolero.

Guaido a bisa cu e prohibicion “no loke ta peligroso di tur esaki, peligroso ta cu nan ta sigui ataca e presidencia encarga pa dirigi Venezuela”.

Amoroso diahuebs a anuncia e prohibicion di Guaido pa eherce cargonan publico pa 15 aña, bisando cu e ta wordo sospecha cu Guaido lo a “sconde of falsifica” datonan di su declaracion di patrimonio, y cu tambe el a ricibi placa for di instancianan internacional y nacional sin hustificacion.

“Nos lo sigui riba caya implementando nos Operación Libertad pa caba cu e usurpacion”, Guaido a bisa, refiriendo na e demanda di e salida di Nicolas Maduro for di presidencia di e pais.

El a bisa cu nan a “saca Amoroso” for di cashi pa “intimida hotelnan” unda cu e ta hospeda ora cu e ta biaha door di e pais y pa purba “confundi un poco loke ta e opinion publico”.

Ministeiro Publico Venezolano ya caba a cuminsa dos investigacion contra di Guaido, un hoben parlamentario di e partido Voluntad Popular (VP) di e opositor preso Leopoldo Lopez, cu dia 5 di januari a asumi presidencia di Parlamento Venezolano.

Un di e investigacionnan ta relaciona cu su proclamacion como presidente encarga y, cu e otro lo ta su supuesto implicacion den e prome blackout masivo cu Venezuela a sufri dia 7 di maart ultimo.

Venezuela ta pasando den un fase nobo di tension politico desde januari ultimo, momento cu e gobernante Nicolas Maduro a asumi un mandato nobo di 6 aña, cual no ta wordo reconoci door di oposicion y tampoco parti di e comunidad internaiconal. Den respuesta, Guaido a proclama un gobierno interino nobo apoyo door di mas di 50 pais.

