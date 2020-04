Progreso y bienestar ta depende di e compromiso di cada ciudadano pa biba den e normal nobo cu ta bay bin pa nos

“E siman aki tawata uno dificil ya cu Aruba a conoce 2 morto relaciona cu COVID-19.

Apesar di esaki toch ta mira un luz na horizonte ya cu e casonan positivo ta bira menos, nos capacidad di cuido intensivo a bira mas y e total di pashentnan den cuido intensivo tampoco a aumenta.

E Ekipo di Crisis ta evaluando pa flexibilisa e situacion poco, no pa bay bek na normalidad sino pa flexibilisa e medidanan y asina por duna un poco mas libertad di movecion. Gobierno mester 10 dia mas pa por tuma un decision y dia 28 di April lo por bisa cu mas siguridad kico ta bay wordo flexibilisa si of no.

E dianan padilanti Gobierno mester pa bo carga un tiki pasenshi mas ya cu tin decisionnan grandi pa tuma. Gobierno no lo kier tuma e decision pa felxibilisa y despues duna oportunidad na e virus pa plama atrobe p’esey mester evalua cada paso, cada dia.

Pero algo si ta importante: No perde speransa. Como Gobierno nos ta trahando di tur forma posibel pa yuda abo cu mester di ayudo. Si bo a perde entrada, si bo a perde trabou, nos ta purbando di traha riba ayudo inmediato.

Gobierno tin un otro ekipo trahando riba un plan pa e momento cu Gobierno flexibilisa e Shelter in Place y Toque de Queda pa asina evalua cua ta e proyectonan cu por sali cu n’e pa asina crea cuponan di empleo. Na mes momento tin e otro comision ta trahando riba e modelo economico nobo pa Aruba. E modelo cu no solamente lo crea cupo di empleo sino progreso y bienestar pa tur hende riba e baranca aki.

Pero awor ainda e ta depende di ABO si bo ta comprometi pa biba den e normal nobo cu ta bay bin pa nos. Si abo ta comprometi pa percura cu e habitonan nan bieu cu a hinca pais Aruba den e crisis aki pa laga nan un banda. Pasobra ora nos habri bek nos tur mester adapta y mantene e disciplina cu aworaki Gobierno ta pidi tur hende. Esey no lo caba. Porta Toque de Queda y Shelter in Place ta caba pero e disciplina no ta caba. E disciplina cu si bo no mester ta riba caya, no sali, no bay caminda tin hopi hende, loke ta distancia social lo bay bira parti di nos bida y e parti di higiena tambe pa e virus aki no plama nunca mas.

Gobierno ta pidi bo pasenshi pero tambe bo compromiso pa demostra cu Aruba ta cla pa cu e siguiente fase. Nos ta na final di e tunnel caba y aworaki tur cos ta den man di pais Aruba”.

