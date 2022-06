E aña aki Museo Arqueologico Nacional Aruba-MANA ta ofrece diferente posibilidad pa muchanan pasa un dushi rato den vakantie grandi. E aña aki e programacion lo tuma lugar mas tanto na Klooster di Imeldahof na Noord, unda MANA tin e exposicion temporario Lasonan Caribense.

Manera ta custumber ta ofrece un programa pa camps of otro grupo di vakantie. E programa aki ta di maximo 2 ora y ta tuma lugar den aire liber na Klooster di Imeldahof. Pa esaki ta pidi un suma chikito pa participacion di e grupo y tin un par di fecha so ta habri ainda na juli y augustus.

Ademas MANA ta ofrece su mes un programa cu e tema “Tras rastro di Indjan den Caribe”, cu actividadnan aventuroso, creativo y educativo den hardin di e convento na Noord. Dor di actividanan manera wega den aire libre, traha obra di man y mas, e muchanan lo siña tocante e indjannan den Caribe. Nan lo haya sa tocante e similaridadnan entre nos indjannan y e otro indjannan den Caribe, con nan tabata biba, con nan tabata intercambia materialnan y mucho mas na un forma hopi dibertido.

E programa di MANA ta mainta di 8 pa 12’or. Participacion pa mucha ta pa cada mainta. Ta ofrece e programa dia 25, 26, 28 of 29 di juli proximo. E prijs ta Afl. 15,- pa un mainta y ta encera coi bebe, un par di snack y material. Cupo ta limita, pues yama awe mes na 582-8979 pa mas informacion y pa reserva lugar pa bo yiu.

Alavez MANA ta un participante di e ‘Buki di Pret’ cu a ser reparti na e scolnan basico. Riba dia 20 di juli y 10 di augustus MANA ta ofrece un merdia yen di gozo. Hunto cu e parkrangers di Parke Nacional Aruba ta organisa un programa den e tema di ‘Raton di Anochi’ na e museo arqueologico mes na Schelpstraat 42, Oranjestad. Registracion pa e programa aki ta cuminsa dia 2 di juli awor.

Asina MANA ta ofrece diferente forma pa nos muchanan pasa algun rato dushi den nan vakantie, siñando di nos antepasado y di nos herencia comparti den region di Caribe. Tuma contacto cu MANA na 582-8979 of via Facebook Museo Arqueologico Nacional Aruba y National Archaeological Museum Aruba pa mas informacion.