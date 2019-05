Programa inspirativo di sabiduria y compasion di Burubundo Centre for Wisdom & Compassion

Burubundu Centre for Wisdom & Compassion cu programa cu ta inspira con pa hinca sabiduria y compacion den nos bida diario.

Centro Burubundu ta un iniciativa di Hans y Rita Timpner como gratitud pa duna bek e bondad cu Aruba a duna nan. Ya mas cu 30 aña e pareha aki ta studia e filosofia di bida budista y ta comparti esaki cu tur hende interesa. Durante diferente conferencia den exterior Hans y Rita a conoce Geshe Chamba Tonyut. Nan a keda impreciona cu su sabiduria y e forma con e ta inspira hende pa saca lo miho di nan mes.

Geshe Chamba ta un lama Tibetatno. E tin un doctorado den filosofia Budista y ta duna les na diferente Universidad y Monasterio. Tambe e ta duna instrucion di meditacion y enseñansa di Budismo na entre otro Canada, Europa, Rusia y Asia. Y den e simannan cu ta sigui e ta honra Aruba cu un bishita unda e ta comparti su bunita filosofia y su experencia di un bida noble cu e pueblo di Aruba. Tur e eventonan aki ta gratis.

E programa di Geshe Chamba na Aruba ta como siguiente:

– Apertura dialuna 20 di Mei pa 8 or anochi. Apertura di exposicion ‘Impresionnan di Tibet.’ Na Biblioteca Nacional di Aruba. Aki lo tin un charla di Geshe Chamba tocante bida na Tibet, compacion y sabiduria.

– Diamars 21 di Mei di 7 pa 9 or anochi lo tin un charla sigui pa un entercambio di pensamento na Kerki Protestant di Playa. Tema: Educacion y Compasion y educacion den sabiduria di bida. Un tema hopi interesante pa tur educador y mayor. Tanto na scol y na cas.

– Diabierna 24 di Mei di 8 or mainta pa 12 or merdia tin un charla y entercambio di pensamento na Centro Kibrahacha. Aki lo papia riba Compashon y cuido di nos grandinan. E balor di nos grandinan pa nos comunidad y con pa stimula nan pa keda activo na tur edad. Tur hende ta bonbini na e charla aki. Pa mas informacion por bel 560 4295.

– Diadomingo 26 di Mei di 8 mainta pa 12 or merdia tin un retreat na Universidad na Aruba. Aki lo bay profundo riba norma y balornan sano y sabiduria y birtudnan di bida. Pa e evento aki por inscribi na Universidad di Aruba na 526 2258 cerca Anchie.

Ya pa un tempo tin un grupo di ciudadano cu ta topa tur siman na centro Burubundu unda nan ta medita y papia riba temanan di bida. E participantenan ta encurasha tur hende na Aruba pa asisiti na e eventonan di Geshe Chamba. Tur ta gratis y di balor inmenso pa cada hende y nan famia. Den un mundo cu cada dia ta bira mas pura y cu hopi falta di harmonia ta importante pa nos busca bek e noblesa cu tabata caracteristico nos pueblo. Ta importante pa nos busca bek e cosnan cu a hasi Aruba grandi. Nos gran cordialidad manera nos himno ta bisa. Semper t’ey pa otro. Hasi esfuerso pa compronde otro y duna conseho. Tene compashon pa bo prohimo y semper busca e caminda di rectitud y biba segun e sabiduria di nos antepasadonan. Stima y cuida naturalesa y biba un bida sostenible. Sinja nos muchanan di chikito pa tin respet pa otro y nan mes. Y asina tin asina hopi principionan di bida cu ta esencial pa un pueblo hamonioso.

Pa mas detaye y informacion riba e programa por bel Hans y Rita Timpner na 560-4295, Jaap Beaujon na 593-1325, Gregory Bronswinkel na 593-9388 pa e evento na Kerki Protestant na Playa y Universidad di Aruba. Pa e evento na Centro Kibrahacha por bel Jeffrey Matos na 594-6655 of Kelsey Arends na 582-8159.

