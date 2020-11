Programa “G on Air” cosechando exito riba Facebook

E conocido locutor y presentador George Winterdaal awor tin su propio programa musical riba e Plataforma di Facebook yama “G on Air”.

E show aki ta wordo transmiti tur diamars y diahuebs riba e pagina di Facebook yama “G on Air” tambe y ta di 8 pa 10 pm.

E programa aki ta uno varia y cu nochinan di Bachata, Balada, Vallenato, 80’s , 90’s , Local, Soul etc etc, combina cu mensahenan positivo, historianan musical y tambe cu hopi premio manera certificadonan di regalo, Goody Bags, Baskets y mucho mas.

“G on Air” tambe tin awor un campaña di fin di aña tambe unda cu tur persona cu cumpra of uza servicionnan di e amigonan comerciante cu ta haci nan promocion den e programa aki tin oportunidad pa participa.

Si bo tambe ta desea di participa den e show di “G on Air” como un patrocinante bo por yama na 561-6151 of [email protected]

Dia 3 di November tambe “ G on Air “ lo start cu “Un Pasco Felis” cual lo presenta e programa completo cu musica local, na spaño y na ingles. Cu hopi storia bunita y tambe mensahenan special di e temporada bunita di Pasco.

Bo ta invita pa Like e page di “G on Air” y mira e programa tur diamars y diahuebs di 8 pa 10 pm

