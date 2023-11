Pa proteha e grupo di ciudadanonan na risico den nos comunidad di bira hopi malo, desaroya complicacion of fayece debi na infeccion cu e virus di Influenza of COVID-19, DVG ta informa cu lo cuminsa ofrece dentro di poco e vacuna anual di Influenza y COVID-19 den bario.

Ciudadnonan cu ta cay bou di grupo di risico cu por pasa vacuna na e bus den e diferente barionan ta:

Adulto mayor di 60 aña of mas

Ciudadanonan entre edad di 18 cu 59 aña cu anualmente riba conseho di dokter di cas of specialista ta busca nan vacuna di Influenza (cu recept di dokter)

Esaki ta inclui esnan cu obesidad (BMI ≥40)

Adulto y mucha cuminsando for di 6 luna di edad cu ta mentalmente incapacita (cu recept di dokter)

Adulto y mucha cuminsando for di 6 luna te cu 59 aña cu riesgo medico halto por ehempel es cu ta sufri di malesa cu ta debilita nan sistema inmunologico (cu recept di dokter)

Hende muhe na estado rond di 22 siman. Pa e miho proteccion ta conseha pa vacuna den e di 2 trimenster di embaraso (cu recept di partera)

Riba e dianan menciona aki bou, DVG lo ta den diferente bario rond Aruba unda cu es cu ta cay bou di grupo di risico aki riba menciona por yega mas facil serca nos pa busca su vacunanan. Ta importante si pa tene na cuenta cu algun persona di e grupo di risico mester un recept di dokter di cas. Durante e bishitanan den bario lo tin e vacuna di Influenza y tambe COVID-19 disponibel.

Dia Localidad Orario 7 y 9 november Stadion Frans Figaroa 8:30 pa 11:00 am 14 y 16 november Centro di Bario Playa Pabou 8:30 pa 11:00 am 21 y 23 november Centro Deportivo Betico Croes 8:30 pa 11:00 am 28 y 30 november Parkeerplaats Arubus San Nicolas 8:30 pa 11:00 am 5 december Centro di Bario Lago Heights 8:30 pa 11:00 am Cuminsando 6 november, di Dialuna pa diabierna Seccion di Malesa Infeccioso DVG 8:30-12:00 y 1:30-4:00 pm

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]