Programa di TV Italiano graba na Aruba

Durante e penultimo siman di luna di July Aruba a ricibi e bishita di e ekipo di produccion di ‘Alle Falde del Kilimangiaro’, un programa Italiano di biahe y turismo produci pa Gloria Schiavi y Alessandro di Federico. Un programa cu ta wordo transmiti pa Rai3, di e tan popular Rai Network di Italia. Rai Network por ser mira rond Europa via di cable.

E ekipo a acepta e invitacion di ATA Italy pa bin nos ‘One Happy Island’ y asina haci un produccion cu lo ser transmiti na Rai3, cu ta conta cu un audiencia di mas di 25 miyon di televidente na Italia so, sin conta aden e televidente nan na Europa tambe.

Gloria Schiavi ta un periodista freelancer cu un Master’s den periodismo internacional cu ela hasi na Londres y tin experiencia den diferente ramo di produccion, advertisement, eventonan cultural y hasta den e ramo di deporte, cu comitenan Olympico. Alessandro di Federico ta un documentarista cu a cuminsa den e ramo di fotografia naturalista y despues a drenta e area di video, pero semper cu amor pa naturalesa.

The Amsterdam Manor Beach Resort tabatin e honor di a hospedanan durante nan estadia unda cu nan a haci un reportahe special riba e propiedad. Imagennan captura cu un drone lo mustra un vista aereo di Passions on the Beach (restaurant), e bahada di solo unico dilanti Amsterdam Manor Beach Resort cu cada Turista ta bira loco cu ne y sin laga afo e Fofoti nan iconico. Tambe, ambos lo bay hasi un reportahe exclusivo di e Honeymoon Suite di Amsterdam Manor. E Honeymoon Suite a ser decora pa Anne Maduro, e In-House Wedding Planner di e propiedad y kende a haci un trabou sublime.