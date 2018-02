Programa “Bo Aruba” ta indica riesgonan no cubri cu ta perhudica nos

Gobierno di AVP desde cu nan a sinta na 2009, a lanta e programa di inversion Bo Aruba cu a wordo encarga cu tur proyecto di infrastructura di 2009 pa 2017. Recientemente, Algemene Rekenkamer a entrega un raport di e investigacion cu nan a haci riba e aspectonan financiero y di maneho di Bo Aruba despues cu e minister di Infrastructura di AVP a nenga di duna comentario apesar di a wordo pedi na mas di un ocacion aña pasa pa haci esaki. E investigacion a wordo haci cu informacionnan obteni di añanan 2010 pa 2016.

E raport ta duna un bista cla di e proyectonan y ta identifica riesgonan basa riba e deficiencianan cu a wordo constata den e investigacion.

Algemene Rekenkamer (ARA) ta indica tambe cu e rapport a tarda pa motibo cu e gobierno anterior a nenga di nombra dos miembro na ARA sabiendo cu ta rekeri mas di un persona pa publica e rapport. E raport mes a keda cla na principio di 2017 pero te awo numa por a publik’e y sin e reaccion di e minister di gobierno anterior.

E conclusionnan principal riba e rapport di ARA di e proyectonan di Bo Aruba ta indica varios puntonan cu no a bay bon cu inclusivo ta expone Aruba na riesgonan financiero unda ARA ta indica cu no ta bon cubri.

E programa Bo Aruba a consisti di 10 proyectonan principal y un total di 241 supproyectonan. E programa tin un influencia grandi riba e situacion financiero di nos pais awo y den futuro. Bo Aruba ta wordo estima na un valuacion di mas o menos AWG 1.6 biyon. Durante e periodo di investigacion a otorga aproximadamente AWG 1 biyon. E programa di Bo Aruba ta maneha proyectonan di infrastructura enorme sinembargo e sostenibilidad di mayoria di e proyectonan aki no ta garantisa.

ARA ta constata cu tin hopi eror den tur e proyectonan cu a wordo maneha bou Bo Aruba na unda te hasta documentonan tawata incompleto. Un otro error constata ta cu Parlamento no a ricibi tur informacion prome cu proyectonan a wordo aproba mustrando e falta di transparencia di e gobierno anterior. Por lo tanto Parlamento no por a controla debidamente. E hecho aki a preocupa ARA hopi y den nan relato a duna conseho na Parlamento pa nan ta mas cauteloso y exigi mas informacion for di Gobierno prome cu aproba un proyecto grandi.

ARA a indica e falta di transparencia cu a causa riesgonan pa Aruba. Falta di duna informacion suficiente y adecua di parti di e minister concerni. E falta di prioridad di e gobierno anterior cu no tawata tin un plan di ehecucion. E falta di control riba e proyectonan pasobra no a duna e informacion. Metanan no a wordo fiha di antemano tampoco a fiha un presupuesto pa tur Proyecto. Parlamento no a ricibi informacion completo.

Den su raport, ARA ta indica tambe cu e placa a wordo uza pa otro meta cu e riesgo cu a malgasta placa. No den tur caso a haci estudio di factibilidad, ni analisis di riesgo, ni di estudio di impacto economico of financiero. Tampoco a haci evaluacionnan final pasobra den mayoria di caso no a fiha metanan final.

E falta di transparencia tawata visibel den tur aspecto. No a tene destaho publico den tur caso, y pues ta actua contra ley di Contabilidad. Di adelanta no tawata sa cuanto gasto un proyecto tawata tin. Hopi gasto a wordo considera “off balance” cu riesgo cu no tin bista con lo paga pa nan.

Segun ARA, tur esaki ta pone cu pais Aruba ta hay’e den mas gasto financiero cu premira. Riba e grafico por mira un ehempel di e costo di algun proyecto y nan gasto total. Tur e PPP nan aki, gobierno anterior NO a bisa con lo paga nan bek.

Gobierno di Gabinete Wever-Croes ta goberna cu transparencia unda prioridad lo wordo poni pa haci e ser humano central atrobe.

