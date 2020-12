Profesionalnan ta anticipa cu salud mental lo bira un preocupacion grandi na 2021

Drentando un aña nobo, profesionalnan internacional y tambe local ta anticipando caba cu salud mental lo bira un tema esencial. Esaki ta algo cu Fundacion Telefon pa Hubentud a mira caba den yamadanan cu a wordo haci na nan ultimo tempo. Pa ser exacto, e dos ultimo simannan di luna di maart, tabata tin un peak basta halto pa loke ta salud mental, despues den luna di october atrobe. E anticipacion ta cu na momento cu aña bolter, esaki por bira un preocupacion hopi grandi bao di nos mucha y hobennan.

Telefon pa Hubentud semper tabata prepara pa e tematica aki; na momento cu por ehempel cu e mentornan ta start na Telefon pa Hubentud, nan tin cu sigui henter un proceso di training. Esaki ta dura 2 luna y mey, y un di e puntonan primordial den e training aki ta con ta trata cu persona cu na momento cu tuma contacto cu e fundacion pa loke ta salud mental. E fundacion tin un cooperacion extenso cu Respaldo y SPD, esaki ta pone tambe cu e fundacion ta keda monitor e situacion constantemente riba kico ta andando awo, y tambe kico lo por anticipa.

James Sneek, director di Telefon pa Hubentud ta bisa cu Covid19 a trece sorpresa pa nos tur, sigur pa sector social y onderwijs. Telefon pa Hubentud a bisa cu for di momento cu nos muchanan y hobennan a bay cas, te cu temporada di vacantie grandi, nan a keda 16 siman na cas sin supervision di docentenan of organisacionnan manera Telefon pa Hubentud. Na momento cu scolnan a habri bek den Mei, e fundacion a pensa cu no por yega cuminsa den onderwijs sin duna e hoben of mucha un chens pa expresa kico tur el a experiencia den e periodo cu a pasa prome cu esey.

“Nos a crea e workshop yama E Normal Nobo anto durante esaki nos por a scucha for di nan kico tur nan a pasa aden durante ultimo simannan, kico tabata e reglanan cu e tabata tin problema cu ne of kico a bin nobo cu nan tabata tin problema pa adapta,” segun sr. Sneek.

Den total nan a logra na scucha 1,946 mucha na Aruba den e temporada ey, na unda e fundacion a duna 101 workshop den un luna di tempo, na unda 146 profesional tambe a participa. “Basa riba esey nos por a wak tambe cu e gran mayoria a duna nos di compronde cu algo cu nan tabata tin problema cu ne hopi biaha tabata e manera di educacion cu a tuma lugar for di cas.”

Peak den yamada di telefon, email y chat

Banda di esey tabata tin hopi di loke ta e presion mental, kico pa haci of con pa yega den contacto cu amigonan, e bishita na welonan por ehempel, e parti di no por a haci deporte of tin un bida social mas. Anto esey bo ta wak cu nan tabata tin tiki problema cu ne, nan a categorisa esaki como un presion cu nan a experiencia. Sr. Sneek ta bisa cu esaki ta pone tambe cu banda di e charlanan cu a wordo duna, tabata tin un peak den yamada di telefon, email, chat, pero tambe bishita cu ta wordo haci via e website di e fundacion.

“Nos ta un organisacion cu pa aña nos ta ricibi entre 1,000 cu 3,000 comunicacion cu mucha y hoben. Te cu Juni 2020, nos a pasa 1,000, cual ta bisa bo cu e contacto na Telefon pa Hubentud via un di e canalnan cu por tin ta mustra di a aumenta,” segun sr. Sneek. Normal ta asina cu den luna di januari e fundacion ta presenta cifranan di e aña prome, anto asina ta premira peak den loke ta un di e servicionan cu e fundacion ta duna na Aruba.

E pandemia a trece hopi presion den e manera di traha cu mester a cambia tambe na e fundacion, tur cos a bay mas digital, con pa yega mas cerca di e hoben of mucha pa brinda informacion preventivo. Normal, e fundacion ta den e scolnan pero esakinan a cera, cual a pone cu e uzo di social media, television etc tabata esencial pa asina yega cu e informacion preventivo.

Recientemente Masnoticia a haci un entrevista cu Psicologo, Dimitri Halley, tocante e tema aki di salud mental na unda diferente punto interesante a bini dilanti, cual bo por lesa akinan:

