Fraccion di MEP a pidi un profesor Hulandes, pa un opinion huridico riba e ley di consenso di reino HOFA. Profesor Elzinga ta profesor emeritus na Universidad di Groningen, specialisa den ley constitucional.

Basicamente e ta duna 3 conclusion den su conseho:

1. E ley ta contra Constitucion di Aruba, pasobra ta inclui un articulo cu ta stipula cu pa cambio di ley, maske Parlamento di Aruba propone, ta gobierno di Hulanda mester duna aprobacion prome cu por cambi’e. Esaki ta viola e ‘budgetrecht’ y e ‘amendementsrecht’ di Parlamento, y no ta algo cu por wordo negocia;

2. E ley di HOFA ta mina autonomia di pais Aruba y ta duna Hulanda hopi mas poder riba Aruba;

3. E ley no ta necesario, pasobra cu e leynan y maneho actual mes Aruba ta atendiendo su finansas publico na bon forma, y den menos di 5 aña lo yega e nivel di debe aceptabel.

Tambe Profesor Elzinga ta duna su opinion riba e documento cu a wordo firma door di Gabinete Wever-Croes 2024, cu e gobierno actual ta interpreta manera cu “Evelyn a firma caba y a mara Aruba”. E profesor ta hopi cla den esaki: loke gobierno di MEP a firma na 2024 tabata un intencion di partidonan, NO un acuerdo final. E intencion ey NO ta mara ningun gobierno y sigur no Parlamento. Pues cu esaki profesor Elzinga ta bisa cu e argumento di gobierno AVPFuturo cu “Evelyn a firma caba” NO ta corecto.

Basa riba e conseho aki, Fraccion di MEP a reuni cu gremionan sindical y comercial, pa presenta e conclusionnan di Profesor Elzinga, y ta comparti esaki cu henter comunidad, pa por yuda cada cuidadano forma su opinion.

Fraccion di MEP ta gradici profesor Elzinga, cu hunto cu profesor Nicolaï, y mas profesornan local y Hulandes, tur ta di e mesun opinion: HOFA no ta un bon ley, e no ta bon pa Aruba y su desaroyo y no ta necesario!

Lesa e conseho completo di Profesor Elzinga aki:

https://issuu.com/partidomeparuba/docs/advies_prof_elzinga_-_consensusrijkswet_hofa?fr=sZGQyYTg3NzYzNDg