Productonan for di Colombia ta di calidad halto y na prijs competitivo

Sr. Hubert Dirksz, di Compra NV, durante un biahe cu delegacion di Reino Hulandes, a bay Colombia pa wak e posibilidadnan cu tin di producto y tambe di logistica cu tin den e area di Caribe. E tabata un experiencia masha grandi. E atencion di parti Minister President di Hulanda, e Presidente di Colombia y tambe e minister di Economia di Colombia, tabata uno hopi cordial.

Posibilidadnan tin hopi. Pero tin decisionnan cu mester wordo tuma y esey ta loke nan ta bezig cun’e aworaki. Ta papiando tanto cu Directie Economische Zaken y tambe minister di Cultura pa wak den ki direccion ta bay pa futuro.

DECISION

Sr. Dirksz a sigui bisa cu si p.e. por haya un bon producto na Colombia of na Costa Rica. Si e comerciante kier supply e pueblo di Aruba cu e producto, e mester bay via canalnan. Esey no ta dne man di comerciante, si nan por haya e contactonan y haya e fruta barata. El a splica cu 15 aña pasa, tabata haya productonan mahos for di Venezuela. Un producto no solamente mester ta bon cultiva, e producto mester wordo transporta di un manera ideal. Si tin un bon producto cu ta wordo transporta den calor, ta haya un mal producto na cas. E tempo ey a cuminsa cu Costa Rica, y awendia Aruba ta gosa cu productonan na bon prijs, pero di bon calidad. Esey nan kier haci cu Colombia, ya cu productonan cu sali for di Colombia ta di calidad. Nan ta competitivo.

CANALNAN

Actualmente, Sr. Dirksz a bisa cu nan ta bezig cu algo, pero e no por bisa ainda ya cu gobierno tin su parti den dje. Pero e idea ta pa e consumidor por tin acceso directo na productonan di calidad y pa un prijs mas abao posibel. Pero ta warda pa esey wordo informa na januari con ta bay haci esey pa e pueblo. Hincando fruta y berdura den e canasta basico ta imposibel. Prijs ta cambia tur siman. Esey ta un ilusion cu tur hende tin, pero toch no por logra. Pero si tin un manera cu por logra cu e pueblo por haya un bon producto na un bon prijsm segun Sr. Dirksz.

Di parti di Aruba a bay comerciante a bay Colombia, y e posibilidad t’ey. Y esun mas grandi ta cu si coy e mapa, ta mira con cerca Cartagena ta di Caribe. Y con leu Miami ta di Caribe, y toch mester pasa full rond pa yega akinan. Y freight ta e parti mas caro di e producto. Y e ora ta bezig den esey.

Sr. Dirksz a sigui bisa cu el a haya varios reaccion di parti di studiantenan na Hulanda, cu ta pensando con Cartagena por bira e hub pa Caribe. Pa 2019, si e logra, lo por mira mas producto ta wordo importa for di Colombia. Esey ta den plannan pa 2019.

