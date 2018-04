Producto Aruba a conoce un upgrading grandi durante signatura di AVP

Na e momentonan aki Aruba a host ‘Aruba meets Europe 2018’, segun Sra. Jennifer Arends- Reyes, caminda cu tin tour operatornan di 7 diferente pais den Europa di bishita na Aruba. E evento grandi aki ta organisa pa Aruba Tourism Authority y AHATA caminda cu Aruba ta haya un oportunidad pa mustra kico tur Aruba tin di ofrece cada dos aña. Mester bisa cu e tour operatornan cu ta bin Aruba ta busca informacion concreto di con producto Aruba ta desaroya y ki atraccion tin nobo. E mercado di Europa ta uno relativamente stabiel, e tin un porcentahe di 8% di e marketshare pero ta trece cun’e turistanan cu ta keda pa mas largo cu 7 dia cu ta e averahe normal pues ta contribui e ora tambe mas na e tourism receipts. Durante e presentacion di e opening oficial na Hyatt di e evento Aruba meets Europe 2018 a showcase e producto Aruba cu un calidad halto den inversionnan pa Pais Aruba pero enfocando ariba un miho calidad y experiencia pa e turistanan tambe. Algun di e proyectonan grandi multimiyonario cu a ser treci dilanti ta por ehempel e Linear park, Plaza Turismo y su facilidadnan, e kioskonan, Paardenbaai Plaza, Plaza Padu, e facilidadnan banda di e beachnan, e street carnan electrico, e renobacion di e centro di ciudad, renobacion di monumentonan, musea na Oranjestad y San Nicolas y diferente otro proyecto cu ta eleva e producto Aruba. Tambe ehecucion di Masterplan na APA y Aeropuerto, sin esakinan simplemente Aruba lo no por competi na e nivel internacional. Tur esakinan ta inversionnan y upgrading grandi cu a pasa bou di gobierno di signatura di AVP. Locual ta un remarke cu Sra. Arends-Reyes ta haci pa cu presupuesto 2018 di e gobierno nobo di MEP-POR-RED ta cu ta remarcabel cu tur Ministerio ta traha separa y no tin un vision comun pa por ehempel nos pilar economico Turismo. Por ehempel den e parti di Turismo y desaroyo di Turismo medico no ta mustra mucho interes pa sigui cu esaki of no por wak esaki den e presupuesto. Turismo y labor tambe ta sumamente importante, no ta wak un plan pa cu e sector aki of intencionnan cu ta mehora calidad di bida di esunnan cu ta carga e industria aki. Turismo y plan economico tambe por tuma nota cu e correlacion no ta ser teni na cuenta ni e impacto riba Turismo ora di explora otro tipo di desaroyo manera di cultivo di cannabis. Mescos por bisa pa Husticia, cu no a pronuncia nan mes tocante e topico di posibel decriminalizacion di Cannabis pa cultivo, su efecto pa e nomber di Aruba, compliance cu tratadonan internacional, efecto pa inversionistanan y turismo. Alabes considerando cu Aruba ta e segundo pais na mundo cu ta dependiente ariba Turismo como pilar economico segun WTTC (World Travel & Tourism Council). Si Aruba ta depende asina hopi ariba Turismo, e ta un risico grandi pa nos pais pa motibo cu por wordo influencia door di cualkier decision externo of interno. Segun e ultimo rapport di Fitch rating company data cu e fecha di 18 di April ta bisa cu Aruba su Current External Receipts e CXR pa cu Turismo tawata na 64% na 2017 mientras cu e tawata solamente 21% na aña 2004-2009 momento cu e refineria tawata operational. Pues e decisionnan y esfuersonan cu mester ser haci diligentemente pa continua cu apertura di Citgo of no lo mester sigui determina pa nos tin un economia stabiel na pais Aruba y mientrastanto mantene e exito cu Turismo a conoce durante e periodo cu mas Aruba mester dj’e y mantene e nomber di producto Aruba na halto Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.

