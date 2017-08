Produccion nobo di Edsel ‘Payo’ Juliet: Respet pa cultura di tur nacion

Esunnan cu conoce cantica manera Bon pa tin den cas, Boton ta plooi, Ko’i porko, Miami, Tinpú y E kilo di Lanto for di cabes, ta pasobra nan a wak nan video clip y a skucha e piesanan aki sea riba Facebook of riba YouTube. Tur e composicionnan aki tin un cos comun: nan ta di Edsel “Payo” Juliet, dokter di dobel sinti y gran artista den arte di palabra di nos idioma Papiamento.

Edsel Payo Juliet tin un periodo hopi druk tras di lomba i porfin nos a hay’e personalmente pa papia cun’e.

Druk cu kiko Payo?

“Wel ora mi yega Corsou mi ta cuminsa traha mesora cu dos mucha muhe y un mucha homber hoben cu ta biba na Corsou. Mi ta siña nan toca, siña nan expresion di cara y e habilidad di para como artista riba podium. Mi ta siña nan responsabilidad di bida, disciplina musical y tambe kico ta nan derecho como persona y como musico y artista. Ora esey ta cla nan ta bira parti di e proyecto Edsel Juliet & La Banda Loca. E aña aki tambe mi a haci un gira na casnan di anciano como integrante boluntario di Tipico Basora Pretu ku nan proyecto “Ouderen in beweging”. Tambe mi a duna den temporada di vakantie terapia di muziek na muchanan di entre 4 pa 12 aña. Den e tayer di trabou di muziek mi ta siña muchanan conoce nan mes, kita berguensa for di nan sistema, siña nan comunica bon cu otro den un team y kico ta liderazgo.

Ta un cos hopi bunita pa mira con e muchanan ta yega y con nan ta bay cas bek despues di e tayer.”

Y kico mas Payo ta haci?

“Den Pietermaai ya mi ta bayendo e di cuater Salsa Session cu mi ta organisa tur diahuebs anochi na Mundo Bizarro. Salsa Session ta un actividad caminda musico di Corsou y musico di otro nacion, tocado di salsa cu ta di paseo na Corsou, ta topa y join otro musicalmente. Bailado y amante di puro salsa, son y son montuno awor tin un luga kaminda nan por bay, baila y gosa cu entrada completamente gratis. “

Payo ta conta cu hopi emulsion di un produccion nobo cu e ta trahando ariba. E titulo ta Respet pa cultura. “For di mi 23 aña te cu awe mi ta toca na Hulanda cu musico di diferente origen y nacionalidad manera Africano, Surnam, Chines y Vietnames, Mericano, Chileno y otro Latino di Puerto Rico, Venezuela, Colombia etcetera. Danki na tur cu awe mi conoce mi mes mas miho.

Den mi produccion nobo Respet pa Kultura, Selma t’ey kibra tur tabu den su videoclip nobo riba un tema masha importante den nos bida diario. Cos cu den nos bista aki na Corsou ta imposibel pa haci, den otro pais na mundo ta algo masha normal,” Payo ta conta.

Kico e cos asina importante ey ta?

Pa nada di mundo Payo no kier laga esey slip.

Pero un cos si ta sigur. E siman aki lo bira é siman di Selma! Corsou warda bo curpa, Selma is Back!!

Zonido i mescla di e produccion akí tabata completamente den man di Albert Windster.

Coristanan Mireille Jeije Adelina y Soraida Balentina a sa di duna e produccion e toke final cu compositor i productor Edsel ‘Payo’ Juliet tabata spera.

Tur miembro di Payo su AppClub por pidi e Mp3 di e produccion nobo na tel. +5999 514 7257.

Esun cu no por warda por wak e treiler for di awe riba Facebook, e pagina di e Fanclub di Payo.

E prome tocanan di Edsel Juliet i la Banda Loca caminda lo estrena ‘Rèspèt pa kultura’ ta diabierna dia 1 di september na Café Mahaai, diasabra dia 2 di september na Toko Williwood na Willibrordus y diadomingo dia 3 di september na Cabana Beach.